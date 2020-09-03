Игорь Кобзев: Интересы жителей ставлю превыше всего

Руководитель области обратил внимание на вопросы, которые волнуют население Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Почти девять месяцев Игорь Кобзев исполняет обязанности губернатора Иркутской области. За это время он посетил практически все районы Приангарья, проехав на автомобиле по территории региона более 11 тысяч километров. В каждом муниципальном образовании жители поднимают много вопросов, но основные проблемы всюду схожи. Людей беспокоят ситуация в сфере здравоохранения, тарифы на коммунальные услуги, транспортная доступность, экологические и другие вопросы.

В Иркутской области должна быть дешевая электроэнергия

Говоря о тарифах на электроэнергию, Игорь Кобзев подчеркнул, что общий тренд на выравнивание энерготарифов Иркутской области не коснется.

- Пока я здесь, этого не будет, - заявил глава региона. - У меня есть возможности договориться с федеральными структурами и объяснить, что Иркутская область заслужила дешевую электроэнергию. Здесь строились крупнейшие гидроэлектростанции, были затоплены большие территории. Жители региона трудились над созданием этого энергетического потенциала, и низкие тарифы здесь являются обоснованными. Сегодня эту ситуацию раскручивают. Кому-то это выгодно. Но у меня позиция одна, и я ее высказывал на всех уровнях. Не мы эти низкие тарифы вводили, не нам их и убирать. Интересы жителей я ставлю превыше всего.

Байкалу ничего не угрожает

Глава Приангарья также подчеркнул, что экологическая безопасность региона остается одной из приоритетных задач правительства Иркутской области. В частности, меры, которые были приняты по понижению уровня щелокосодержащей жидкости и надшламовых вод в накопителях БЦБК, а также мероприятия по расчистке русел рек в Слюдянском районе, позволили избежать чрезвычайной ситуации в паводкоопасный период.

- По БЦБК уже сделано многое. Главное – исключено попадание опасных отходов в озеро Байкал. Технология, которую мы применяем по очистке надшламовых вод в Байкальске, а также остальные мероприятия, своевременно проведенные на этой территории, позволяют сегодня уверенно говорить, что озеру и жителям Слюдянского района ничего не угрожает, - заявил Игорь Кобзев.

И.о. губернатора также напомнил еще об одном объекте накопленного экологического вреда - промплощадке «Усольехимпрома».

После того как на проблему обратил внимание президент страны, здесь тоже активно идут работы по ликвидации загрязнений. Первый этап - реализация пилотного проекта по обращению с отходами I и II классов опасности - завершится 31 декабря 2021 года, второй, предусматривающий полную ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, - 31 декабря 2023 года.

Еще одним достижением в сфере экологии глава Приангарья назвал сокращение незаконных рубок леса по сравнению с прошлым годом на 30%. Ущерб от нелегальных заготовок в этот же период снизился на 42%.

Кроме того, возросла оперативность реагирования на лесные пожары. Глава региона отметил, что многие связывают благополучную ситуацию в лесах с дождями, но анализ данных за последние три года показал, что погодные условия здесь ни при чем.

К примеру, по сравнению с прошлым годом площадь территории, пройденной огнем, уменьшилась с более 1 млн га до 117 тысяч.

- Задача по дальнейшему снижению этих показателей является приоритетной. Оперативность реагирования должна расти, а площадь, пройденная огнем, снижаться, - сказал Игорь Кобзев.

Больницы строятся

Обратившись к теме развития здравоохранения, глава Приангарья напомнил, что в Тайшете, Братске и Жигалове строятся медицинские корпуса на 30 мест, в Шелехове и Усть-Куте – на 60 мест, в Тулуне возводится детская поликлиника.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции показала, что строить можно очень быстро, - отметил и.о. губернатора.

Кроме того, он сообщил, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко озвучил предварительную сумму, которая в ближайшие три года будет направлена на модернизацию первичного звена здравоохранения, - 10 млрд рублей. С главой Минздрава России обсуждался и вопрос строительства в Иркутске поликлиники № 10.

Также достигнута договоренность о том, что регион войдет в план модернизации инфекционной службы страны. Планируется строительство корпуса Иркутской областной инфекционной больницы на 150 мест и отделения на 120 коек в Ангарске.

- Эти объекты завершат процесс создания в регионе системы инфекционных госпиталей. В дальнейшем эти медучреждения будут использоваться, в том числе, для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, - сказал глава региона.

Плюс ко всему до 2024 года в Приангарье планируется построить 150 фельдшерско-акушерских пунктов, из них 27 уже введено в этом году и до конца декабря должно быть открыто еще 22. Руководитель области подчеркнул, что такие объекты должны возводиться в центре сел и деревень, а не в чистом поле, за 10 км от населенного пункта.

Игорь Кобзев также отметил, что в период пандемии одной из основных задач стала поддержка жителей. В целом в Иркутской области различными мерами социальной поддержки пользуются свыше 750 тысяч человек – это почти 30% всего населения региона. В этом году введены дополнительные выплаты. Так, 98 тысяч детей от 3 до 7 лет с января этого года получают по 6000 рублей, а для 53 тысяч детей от 16 до 18 лет предусмотрена разовая помощь в размере 10 000 рублей, выплаты начнутся в сентябре.

Также возрождена премия губернатора работникам культуры – 100 000 рублей. Вдвое, до 50 000 рублей, увеличены губернаторские стипендии одаренным детям.

«Поручение президента выполним»

К приоритетным вопросам глава Приангарья отнес и создание в регионе инфраструктуры, включая строительство и ремонт дорог.

- Я сам проехал по дорогам области и представители правительства региона, которые были вместе со мной, быстро пересмотрели взаимоотношения с отдельными подрядными организациями. На дороги выделяются огромные средства. Моя задача – организовать работу так, чтобы ни один рубль федеральной поддержки не вернулся обратно. Это показатель стабильности. И государственные инвестиции, и бизнес будут идти туда, где стабильно, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава области также остановился на вопросе реконструкции дороги на острове Ольхон.

- Мы выполним поручение президента страны, и жители острова получат дорогу, о которой они просили главу государства, - заявил и.о. губернатора. – Транспортная доступность должна быть везде.

Продолжая тему развития инфраструктуры, глава региона еще раз обратился к вопросам строительства в регионе социальных объектов. В этом году в Приангарье откроется 14 детских садов. Также планируется сдать в эксплуатацию 7 физкультурно-оздоровительных комплексов и 23 спортивных плоскостных сооружения. Кроме того, 11 сентября состоится официальное открытие нового Ледового дворца в Иркутске. А на 1 сентября 2021 года запланировано открытие в областном центре Суворовского училища.

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