Выбили окно и вытащили людей: дорожные инспекторы спасли пятерых вахтовиков из горящего дома в Иркутской области

Выбили окно вытащили людей: дорожные инспекторы спасли пятерых вахтовиков из горящего дома в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На дворе глубокая ночь. По дорогам Бодайбо разъезжает одинокий патрульный автомобиль ГИБДД. Лейтенант Наиль Шагеев и инспектор Абида Содбоев как ни в чем не бывало следили за порядком на улицах, как вдруг заметили, что один из частных домов горит. Пламя уже перекинулось на крышу и вот вот охватит все здание.

"Нужно их спасать!" - решил Наиль и подбежал к окну дома. Люди внутри спали и не обращали внимание на запах дыма. Нужно было действовать быстро. Инспектор подбежал к окну и начал стучать в стекло, чтобы привлечь к себе внимание. "Просыпайтесь, просыпайтесь, дом горит!" - кричал он.

"Я увидел, что в доме спит человек, и начал светить фонариком и будить его, одновременно набирая номер пожарной части, - рассказывает Наиль Шагеев. - После этого проснулся сначала он, а потом и еще четверо мужиков, которые сначала попытались выбраться самостоятельно".

Они побежали на кухню - но она уже была охвачена пламенем. Выхода не было. Единственный шанс спастись - выпрыгнуть в окно. Но практически везде стоят решетки. Кроме одного окна - которое выходит во двор. Тогда один из мужчин передал инспектору ключи от ворот, чтобы тот смог войти в ограду и вытащить их. Наиль Шагеев взял связку, позвал напарника, и вместе они вошли в ограду, быстро заметив свободное от решеток окно.

"Я выбил стекло и вытащил одного из мужчин, - добавляет Наиль. - Затем туда же прибежали еще четверо, и каждого из них мы с напарником по очереди вытянули на улицу".

В темноте вытаскивать мужчин было сложно. Полицейские старались направлять их, кричали "прыгай сюда, сюда!", и принимали их, когда они прыгали. Оказалось, что все пятеро жильцов сгоревшего дома - это вахтовики, которые приехали в Бодайбо на заработки. Сразу после спасения они записали видеообращение, в котором поблагодарили дорожных инспекторов за то, что они вовремя вытащили их из горящего дома.

"Еще бы немного, и мы могли просто-напросто угореть от дыма и вообще больше никогда не проснуться", - объяснил один из спасенных вахтовиков.