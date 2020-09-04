Иркутский Зенит сыграет в Кубке России с Химками и Нижним Новгородом Фото: Анна ПОПОВА

Иркутский Зенит узнал своих соперников по групповому этапу Кубка России. Наша команда поборется за заветный трофей с подмосковными Химками из РПЛ и Нижним Новгородом из ФНЛ. Причем, обе встречи с этими командами состоятся на стадионе "Труд"! Игра с химчанами состоится в период с 16 по 17 сентября, а с нижегородцами - с 30 сентября по 1 октября.

"Мы думаем что для болельщиков из небольших городов приезд клубов из элитных дивизионов станет настоящим праздником, - рассказывает генеральный секретарь РФС Александр Алаев. - В Кубке России участвуют представители всех лиг из большинства субъектов федерации. Поэтому мы приняли решение, что в групповом этапе клубы из Футбольной национальной лиги и Российской премьер-лиги приедут к командам ПФЛ".

В этом сезоне розыгрыш Кубка России существенно изменился. Вместо классического раунда плей-офф организаторы ввели групповой этап, в котором играют команды из ФНЛ, РПЛ и ПФЛ. С помощью жеребьевки сформировали 10 групп, в каждой из которых по одному клубу из этих дивизионов. Благодаря этому у команд третьей по силе лиге будет возможность показать себя в матче с одним из грандов. Раньше команды из ПФЛ крайне редко доходили до встреч с клубами из Премьер-лиги, вылетая еще на начальной стадии турнира. Также необычной будет и система подсчета очков. За победу будут давать 3 очка, за выигрыш в серии пенальти - 2 очка, за поражение по пенальти - 1 очко, и за проигрыш - 0.

Напомним, зенитовцы завоевали право выступить в элитном групповом этапе Кубка России благодаря тяжелой победе над Новосибирском в 1/64 финала. Матч состоялся в Иркутске 2 сентября. В первом тайме команды так и не смогли открыть счет. Однако в начале второй половины встречи новосибирцы вышли вперед, реализовав опасный штрафной. Однако долго радоваться гостям не пришлось. Спустя 6 минут наш форвард Иван Яковлев заколотил мяч в ворота голкипера соперников - 1:1.

До последних минут команды судорожно пытались совершить хотя бы одну удачную атаку, чтобы вырваться вперед. Однако свисток арбитра прервал их метания. Поскольку сейчас дополнительное время в кубковых матчах не предусмотрено, дело дошло до серии пенальти. И тут иркутяне оказались сильнее - 5:4. Трудная победа стала настоящим праздником для болельщиков, которых, к слову, впервые за сезон пустили на трибуны.

Интересно, что в прошлых сезонах иркутский Зенит только однажды выходил в 1/32 финала Кубка России. Это было в сезоне 2018/2019, соперником зенитовцев тогда был их сосед по зоне "Восток" - южно-сахалинский "Сахалин". К сожалению, дальневосточная команда оказалась сильнее и обыграла иркутян со счетом 3:0.