Иркутяне тратят на продукты в среднем 58,8 тысячи рублей в год

Иркутяне тратят на продукты 58,8 тысячи рублей в год Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Считали, сколько денег тратится на продукты в месяц? А в год? Разве что примерно. А вот специалисты Иркутскстата приводят конкретные цифры. Так, за прошлый год каждый житель Приангарья отдал за провизию 58,8 тысячи рублей! То есть в месяц - 4,9 тысячи.

При этом средняя зарплата в нашем регионе в 2019 году составляла 46,3 тысячи. Много или мало уходит на продукты? Кому как. Ведь еще нужно покупать одежду, обувь, лекарства, платить за коммуналку... Не говоря уж кредитах и ипотеке.

Но это, конечно, усредненные данные. У каждого ведь своя продуктовая корзинка. А многие вообще привыкли в рабочие дни обедать и ужинать в кафе, а дома готовить разве что по выходным.

Итак, судя по статистике, больше всего сибиряки в 2019-м потратились на мясо. Сочные отбивные, котлетки, курица всевозможного приготовления - за год один человек купил чистого белка на 23,3 тысячи рублей. Молочка обошлась в 12,1 тысячу, хлеб - в 11,3 тысячи. Это главные статьи расходов. Неудивительно, что налегаем на самое сытное - в сибирские морозные зимы ой как нужна энергия.Ну а меньше всего за год раскошелились на растительное масло - 1,1 тысячи рублей.

Фото: Наталья ВИБЕ.

Интересно, что в тратах на основные продукты за 2018-й и 2019-й - приличная разница. Если верить подсчетам, хлеб и овощи в прошлом году обошлись сибирякам дороже на тысячу рублей, чем в предыдущем. Молоко - на полторы тысячи,а мясо - аж на две! Чуть больше заплатили за яйца, рыбу, сахар. Все-таки цены постепенно растут на многие товары. А вот на картошке и растительном масле, наоборот, удалось сэкономить.

КСТАТИ

Траты в городе и в селе, конечно, тоже различаются. В деревне как? Рыбалка, охота, свой скот и огород. Логично, что местные неплохо экономят на покупке мяса, рыбы, молока, хлеба, фруктов-ягод, масла и картошки. Но при этом сельчане больше тратятся на сахар и кондитерские изделия (что понятно, сладости ведь еще надо в деревню привезти).

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Владислав ЛАЧКАРЕВ, бизнесмен, экономист:

«Люди стали налегать на дешевые марки»

- Статистика, скажем прямо, не может отразить всю реальную картину потребления и трат. Например, даже у городских жителей есть огороды, вырастили овощи - раздали родственникам и коллегам, покупать не надо. А за молоком и хлебом мы все равно пойдем в магазин, но это не значит, что мы питаемся только этим. И надо учитывать еще один момент. Даже если траты на определенные продукты растут, это может означать, что люди просто стали налегать на более дешевые марки(население, увы, не богатеет). Сейчас крупные торговые сети активно выпускают собственную, более доступную продукцию - и молочку, и хлеб, и другие товары. Кстати, необязательно низкого качества! Ну и в целом из-за инфляции меняется структура потребления. Так, все чаще люди станут покупать недорогую бакалею: те же крупы, макароны, хлеб.

Фото: Наталья ВИБЕ.

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