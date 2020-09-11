Биография Ларисы Егоровой: что известно о кандидате в губернаторы Иркутской области 2020

Биография Ларисы Егоровой, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020

Итак, биография Ларисы Егоровой, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020. Родилась она 18 октября 1965 года в Иркутске в семье рабочих - машиностроителей. Выросла в предместье Рабочее, там же в 1982 году окончила школу.

В 1984 году окончила физкультурный техникум по специальности «тренер», начала работать на предприятиях. Попробовала себя в разных профессиях. Затем получила высшее образование управленца.

Долгое время Лариса Егорова возглавляла штаб пункта охраны общественного порядка и совет общественности.

В региональном отделении политической партии "Справедливая Россия" состоит с 2003 года, на посту руководителя – с 2011 года. Также являлась членом Центрального совета Партии, а уже несколько лет – член Центральной Ревизионной комиссии.

Биография Ларисы Егоровой, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020, довольно разнообразна. Она являлась депутатом Иркутской городской Думы. Два года назад ее избрали депутатом Заксобрания региона. Сначала она стала председателем Комиссии, а в этом году - зампредседателя Заксобрания.

Параллельно с 2009 года она была помощником разных депутатов ГосДумы. Сейчас - заместителя председателя Государственной Думы Ольги Епифановой.

В 2016-2019 году – член президиума Координационного совета по патриотическому воспитанию при мэре города Иркутска. А в нынешнем году стала одним из инициаторов создания Координационного совета по вопросам патриотического воспитании при Законодательном Собрании Приангарья.

Принимает участие в благотворительных акциях.

Биография Ларисы Егоровой, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020, - это не только о работе. Посвящает время и семье – у нее супруг, две дочери и три внучки.