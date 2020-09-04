«Как мы спасали Мишу и его маму» : волонтеры из Таиланда помогли сибирячке сбежать от мужа – тирана

«Как мы спасали Мишу-два килограмма» : волонтеры из Таиланда помогли сибирячке спастись от мужа – тирана.

Сейчас Олеся с крохой- сыном уже в России. Накануне во Владивостоке приземлился вывозной рейс из Таиланда, среди пассажиров которого были необычные пассажиры, которых спасала, чтобы вернуть домой, почти вся русская диаспора страны. Пришлось развернуть целую спецоперацию, чтобы за один день в буквальном смысле слова выкрасть семью из дома, вывезти в столицу, сделать документы и отправить на родину. Старшая, 15-летняя дочь Олеси осталась с отцом. И теперь волонтеры ломают голову над тем, как помочь ей. Но обо всем по порядку.

«Хочу получить российский материнский капитал и потратить на фирму»

Все рухнуло в один день, в июне, когда в межнациональной семье ( он лаосец, она сибирячка из Иркутска) родился сын Миша. До этого пара прожила вместе в Таиланде 15 лет, ровно столько лет их старшей дочери, и вроде бы вполне счастливо. Как встретились во время обучения в сибирском вузе, так и были вместе, хотя брак и не регистрировали. Но к этому времени уже грянул ковид, и дела их туристической фирмы встали. Какие экскурсии, какие путешествия, когда границы закрыты? Чумпан, супруг Олеси, метался по Бангкоку в поисках заработка, шерстил Интернет.

Семья сидела на мели, и даже на выписку Олеси с Мишей из госпиталя деньги собирали всем миром, через группу – долг за роды и лечение надо было оплатить. Но отец семейства от помощи отказался. В конце концов деньги принял, но только в долг. На обязательный прием после родов, на прививки он жену не отпустил ни в какую. Это дополнительные расходы, а они ни к чему. А еще он решил, что они сбегут. С деньгами.

«Я не отдам тебе свои деньги»

Из-за безденежья, как предполагают волонтеры, в голове у Чумпана что-то «замкнуло». В Интернете он нашел информацию, что за рождение второго ребенка российским женщинам выдают огромные деньги. Да, тот самый материнский капитал. От мыслей о нем у наших то иногда «крышу сносит» и они начинают соображать, как бы деньги обналичить и потратить на свои нужды. А лаосца при мысли о шальных деньгах просто понесло.

- Где ты находись? В Иркутский? Сейчас мой друзья придут к тебя. Ты не получишь мой деньги, – угрожал он журналистке из Томска Светлане Шерстобоевой, которая организовала кампанию в помощь Олесе и ее детям. -… Под эти «10 тыщ долларов», как он уже посчитал чистую прибыль, лаосский товарищ уже назанимал тучу бабла.

Почему он решил, что эти 600 тысяч рублей выдадут ему, и это спасет бизнес, но кто-то может украсть все, непонятно. Но за женой надо следить, это Чумпан понял сразу. В Россию ее с детьми он решил не отпускать ни под каким предлогом.

В Тае прекрасный климат, но для счастья этого мало. Фото: Виктория МИНАЕВА

Первая попытка улететь закончилась провалом

Когда, наконец, получены были документы на Мишу, Олеся зарегистрировалась на вывозной рейс в Россию, взяв три места – для себя, сына и дочери. Официальный повод для мужа – поехать в Россию, чтобы получить прописку, документы и стабильно получать хотя бы 10 тысяч рублей на ребенка, в идеале - сертификат на маткапитал. Самой, конечно, хотелось домой. В свою страну, к матери, с маленьким сыном, от вечного безденежья и мужа, на глазах превращавшегося в тирана. Но он был категорически против такого расклада, поэтому согласился только, чтобы летела в Россию она одна.

-А нет ли на примете хорошей няни, которая согласилась бы понянчить Мишу?, - в истерике звонила Светлане Олеся. – Замечу, они живут в 20 км от Паттайи, а денег в семье вообще нет.

Она надеялась, что муж образумитсяи отпустит всех. Но в последний вечер Чумпан сказал ей «Все, ты никуда не летишь». У Олеси, между тем, истекала виза, со дня на день она оказалась бы вне закона.

И все-таки надо вырваться

И вот на очередной рейс волонтеры снова регистрируют всю российскую часть семьи. Олесю, старшую дочь и Мишу. Конечно, на сей раз, учитывая горькие ошибки августа, вся подготовка идет в режиме строжайшей секретности.

- И тут мы узнаем, что у Олеси уже нет документов, а сама она фактически под замком!, - продолжает Светлана. –Оказывается, Чумпан забрал. Якобы для оформления визы. На самом деле, конечно, что-то заподозрил. Превратил ее в заложницу. Попробовали уговорить его официально жениться. Это помогло бы решить проблемы с документами.

Но Чумпан тоже не лыком шит. Отказался. Оставался один вариант вытащить Олесю с детьми – просто похитить их.

-Если бы супруг был таец, этого бы, конечно, не удалось, - говорит Светлана. –Просто не выпустили бы из страны. Ему удалось оформить свидетельства, где он вписан отцом. Но Чумпан гражданин Лаоса. Поэтому была надежда, что не успеет перехватить в аэропорту, отобьем, если что.

Так начал реализовываться план «Б» - похищение невесты.

В аэропорту Олесю провожали волонтеры.

Главное – усыпить бдительность

Чумпан, чуя проблемы с женой, на которую он уже поднимал руку, организовал за ней тотальную слежку. Телефоны просматривал, ноутбук тоже. Когда прочитал в паттайской группе пост про помощь Олесе и Мише, ударил ее. Наперерез отцу бросилась старшая.

Поэтому похищение шло в полной секретности. Но подписчики группы словно почувствовали беду и подбрасывали деньжат. Нужны были и хоть какие-то вещи. Из теплого обнаружились только джинсы у самой Олеси. В Таиланде можно обходиться малым, всегда тепло, вот и обходились. А как лететь? Волонтеры скинулись, нашли 1700 батов, хватило на теплый комбинезон для малыша. Все понимали – ребенка надо спасать от жизни вне закона.

-Олеся круглосуточно находилась под надзором, - продолжает Светлана - В доме, вокруг которого на все четыре стороны – ананасное поле. Муж не отпускал возможную беглянку никуда. Не разрешал ей звонить никому, даже матери. Все наши сообщения мы тут же стирали. На всякий случай. Мы положили на телефон деньги, и тайно общались, согласовывая каждый шаг.

Например, сообщники хотели выманить Чумпана из дома, воспользовавшись его жаждой наживы. Даже с телефона матери отправили смс с текстом «Доча, высылаю тебе 10 тысяч через сына знакомого, в счет 10 тысяч с госуслуг, которые вы надеюсь скоро получите. Целую мама».

- А что так мало? – скорей рассердился, чем обрадовался Чумпан. И все поняли, что он не поедет за «такими, по его мнению, грошами». Не оставит свой надзирательский пост.

Последний шанс. Похитить Олесю с ребенком утром с 6.30 до 7.00, когда он отвозит старшую дочь на занятия. Но, представьте себе, Олеся даже не знала, где находится школа, чтобы потом, когда мы вывезем ее, забрать и ребенка. Напомню, что мать не выпускали из дома. Спросили у девочки, выдав ей планы. Утром Чумпан зашел в комнату к Олесе и силой отнял тайское свидетельство о рождении сына. Это был последний и очень важный документ, вылет без которого становился почти невозможным. Во всяком случае, очень проблемным.

- Мы не знали, что конкретно сподвигло Чумпана сделать это в день вылета, откуда он получил сведения, но поняли, что не сможем забрать дочь. Там, вероятно, нас будет ждать засада. Как отец выведал сведения у дочери, неизвестно. Но без единого документа, в чем была, только взяв ребенка на руки и бросив в пакет банку смеси, Олеся покинула место своего заточения. Это было в 6.34. Самолет взлетел только в 20.34, - вспоминает Светлана.

Олесе купили новый телефон, потому что в старый была вмонтирована программа слежения, трижды меняли автомобили и очень боялись погони.. В Консульстве восстанавливали документы. Сделать это удалось, потому что незадолго до того, как у нее отобрали все бумаги, она выслала образцы волонтерам.

В аэропорту на защиту Олеси, которая пришла на регистрацию последней, встала вся местная полиция. И волонтеры махали мамочке вслед, а мы только Бога молили, чтобы она с Мишей на руках поскорей преодолела все барьеры, и села в самолет. По традиции записав видео: «Спасибо, я улетаю». Но это были еще не все проблемы.

Задержали на погранконтроле. Ребенок лаосца был похож на маленького тайца, а интересы граждан своего государства здесь блюдут. Не хватало того самого свидетельства о рождении малыша, да и мама казалась подозрительной. За Олесю поручились консул и представитель авиакомпании, которая еще и предоставила беглянке бесплатные места.

Сейчас Олеся и малыш в безопасности. Но дочка…

Отец может увезти девочку в Лаос

От 15-летней дочери Олеси пришлось скрыть, что его мама не вернется из Бангкока. Узнав об этом, она долго рыдала. Теперь она – заложница этой истории. Пока ей нельзя говорить даже о планах, отец читает всю информацию.

-У девочки лаосский паспорт и недавно ей оформлено российское гражданство, - рассказывает "КП"-Иркутск Светлана. –Мы понимаем, что, чисто теоретически, отец может вывезти дочь в свою страну. Но надеемся, что этого не случится. В любом случае без согласия самой девочки тут никак.

Сама Олеся плачет, думая о дочке. Волонтеры обещают помогать ей всеми силами, чем только можно. И, конечно, думать о возвращении девочки в Россию, к матери.

PS. Олеся прилетает в Иркутск, что называется, без багажа. Вещей у нее и у ребенка с собой нет. То немногое, что было, осталось в Таиланде. Поэтому тайским волонтерам приходится снова просить помощи для беглянки.