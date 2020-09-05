Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 сентября: больных выявляют все меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Иркутске, 5 сентября. Похоже, ситуация с коронавирусом в Иркутской области начинает стабилизироваться и даже улучшаться. Об этом говорит постепенное снижение количества вновь выявленных случаев заболевания. Так, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 69 жителей региона, и это число на данный момент – самое низкое после прохождения пика заболеваемости. Последние пару недель этот показатель колебался от 70 до 80 человек за сутки.

Общее число случаев заражения в Иркутской области 17 253. Более половины из этого числа уже благополучно выздоровели. Так, за сутки от COVID-19 вылечилось 102 пациента, а за все время пандемии – уже 15 186 человек.

- При этом, в больницах на сегодняшний день остается 592 пациента, 25 из них – в тяжелом состоянии, - сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. На дому от коронавируса лечатся 1 192 человека.

Количество зараженных COVID-19 на 5 сентября. Фото: оперштаб по коронавирусу в Иркутской области

Не может не радовать и то, что сокращается количество смертей людей, инфицированных COVID-19. Последнюю неделю их каждый день регистрировалось от силы один-два, а то и вовсе не было. Как, впрочем, и за минувшие сутки – новых смертей от коронавируса не зафиксировано. В общей сложности с начала пандемии в регионе скончалось 277 человек с коронавирусом: 193 умерли непосредственно от COVID-19 и еще 84 – от заболеваний, сопутствующих COVID-19.

Всего с начала пандемии в Иркутской области было официально зарегистрировано 17 253 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Иркутске, 5 сентября: Прирост заболевших в Иркутской области за неделю составил 3%

Регионы Сибири занимают третье место среди самых благополучных федеральных округов по приросту заболеваемости COVID-19. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. При этом прирост заболевших коронавирусом в Иркутской области за неделю составил 3%

По этому показателю Приангарье занимает второе место в Сибирском федеральном округе. Самый низкий процент заболевших за неделю – в Тыве (2%), самый высокий – в Кемеровской области (10%). Средний показатель прироста в Сибири составляет 4%.

Иркутская область, а также Новосибирская и Омская области, Красноярский и Алтайский края, республики Алтай и Тыва входят в число благополучных регионов России по приросту заболевших – здесь процент прироста заболевших не превышает 5%.