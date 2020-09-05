Рекорд России: Семь тысяч литров молочного коктейля приготовили на площади в городке под Иркутском. Фото предоставлено организаторами.

Ни много ни мало, а целых семь тысяч (!) литров молочного коктейля со смородиновым вареньем приготовили на празднике в Усолье-Сибирском – городке под Иркутском. Это рекорд! И поспорить тут трудно, тем более, что он уже зафиксирован специальной комиссией и совсем скоро будет обнародован в «Книге рекордов России».

Замахнуться на рекорд в преддверии Дня города Усолье-Сибирское, которому в этом году исполнилось 350 лет, решили сотрудники местного молочного завода и фабрики мороженого. Ну а что? В Липецкой области, вон, прошлым летом был зарегистрирован всероссийский рекорд «Самый большой молочный коктейль» объемом 635 литров. Чем сибиряки-то хуже?

В такие цистерны заливали ингредиенты для коктейля. Фото предоставлено организаторами.

И не хуже, вовсе, как оказалось. А даже превзошли рекордсменов в десять раз, потратив на приготовление чудо-лакомства 4 200 литров молока, 2 416 литров пломбира и 384,16 литров смородинового варенья. Готовили биг-коктейль в День города на центральной площади в присутствии тысяч горожан. Взбивали в трех специальных цистернах с лопастями, прицепленных к автомобилю. Сначала в них залили молоко, затем добавили мягкое, охлажденное до -5 градусов, мороженое и варенье. Несколько минут работы лопастей, и вуаля! Коктейль готов! Затем все это великолепие через большую трубу из краников разливали по стаканчикам и угощали горожан. Лакомство получилось густое и вкусное, гости праздника оценили по достоинству.

Публика наблюдает за процессом. Фото предоставлено организаторами.

- Для приготовления коктейля использовались только натуральные ингредиенты, - рассказала «КП-Иркутск» заместитель генерального директора фабрики мороженого Кристина Пугина. – И когда горожане им угощались, даже ягоды и косточки цельные на зубах хрустели.

А из такой трубы - разливали по стаканчикам. Фото предоставлено организаторами.

Праздник назвали «Молочные усы Усолья». К его организации сотрудники двух предприятий подошли со всей серьезностью: технологов, которые готовили коктейль, перед началом работы проверили санитарные врачи, оборудование тоже прошло дезинфекцию и необходимую проверку. Установку самого рекорда фиксировало компетентное жюри, в которое вошли руководители города, шеф-повара, представители «Книги рекордов Иркутской области» и специалисты Роспотребнадзора. Последние, к слову, перед тем, как зарегистрировать рекорд, проверили качество получившегося продукта с помощью экспресс-теста.

Коктейль проверку качеством прошел! А его изготовители получили сертификат об установлении нового рекорда России – «Самый большой молочный коктейль».