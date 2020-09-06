Мяукали под обшивкой здания: восемь котят спасла иркутянка от голодной смерти. Фото: Аллы Курмель

Собаку Альму хозяйка годовалой подобрала девять лет назад на улице, да не одну, а с 11 щенками да еще и в лютые январские морозы. Наверное, из-за этого собака просто не может быть безучастной к животным, попавшим в беду. Когда во время очередной прогулки, услышала еле слышный писк, рванула туда, увлекая за собой хозяйку. Мяуканье раздавалось из-под обшивки между зданиями в Ленинском районе Иркутска.

- Подошла, а там профнастилом все обшито, даже заглянуть не получается, насколько сил хватило - отодвинула один лист, смогла только руку с телефоном просунуть и вспышкой сфотографировать, чтобы узнать сколько там их, - рассказывает КП-Иркутск Алла Курмель. – Звала-звала их, двое подползли, я их сразу вытащила. Сфотографировала еще – осталось вроде трое. До трех часов ночи я пыталась их подозвать – ни в какую.

Забрав двоих и оставив жидкий кошечий корм, который они едва ли ели – совсем малы, пошла домой. Утром женщина снова вернулась туда. Включила на телефоне запись, как кошка зовет своих котят. Выползли еще четверо. Ну и дела шестеро!

- Но тут снова писк, - вспоминает сибирячка.

Однако, выходить на свет котята не собирались, потом Алла поняла почему – приплод большой, эти двое были самыми маленькими, подползти у них просто не было сил. Пришлось искать мужскую силу. На призыв в соцсетях откликнулась волонтер Елена Прадчук. Они приехали вместе с мужем. Он открутил металл, Елена протиснулась в отверстие шириной 30-40 сантиметров и вытащила малышей.

- Вид был удручающий у всех котят: голодные, истощенные, глаза все в гное, - говорит Алла. – Еще немного и глаза бы загноились совсем. Маму-кошку я не видела ни в первый день, ни во второй, а судя по писку, голодали котята уже давно. Собственно, голодное мяуканье их и спасло - его услышала моя собака.

Кормит каждые три часа из соски

Так, в доме у Аллы Курмель поселились еще восемь котят. Почему еще? Конечно, собака Альма! Но нет, не только она. Женщина занимается волонтерством уже лет десять. За это время успела подобрать, стерилизовать и пристроить более 300 кошек. И большинство из операций были проведены на ее деньги.

- К сожалению, найти хозяев для котов-инвалидов не удалось, они остались со мной, сейчас у меня их 18, - рассказывает Алла. – Если бы люди относились серьезно к домашним питомцам, стерилизовали бы, не подкидывали котят, щенков в подъезды, к магазинам…

Заплывшие гноем глаза были у всех котят. Фото : Аллы Курмель

Новичков Алла пока не оставляет. Малышам повезло, что она в отпуске. Кормит каждые три-четыре часа через соску. О пристрое пока речи нет: надо чтобы начали самостоятельно кушать, научились ходить в лоток.

- Им примерно три недели, одну схватку мы уже выиграли – глазки у всех здоровые, - радуется иркутянка. – Имена им пока не давала, рано про это думать, выжили бы.

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