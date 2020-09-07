Билеты на Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: где купить и сколько стоят Фото: Анна ПОПОВА

Уже буквально через несколько дней стартует Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске. И любители бенди ждут его не только потому, что соскучились по играм любимой Байкал-Энергии, которая будет сражаться на этот турнире за звание лучшей команды зоны "Восток". Ведь эти соревнования еще и станут первыми на льду нового дворца "Байкал". Он должен был принять первые встречи чемпионата мира по хоккею с мячом еще в апреле, однако из-за пандемии корнавируса открытие арены затянулось.

И многие болельщики задаются логичным вопросом: как купить билеты на Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске? Ведь дворец совсем новый, и никто не знает, где лучше сесть и сколько будет стоить желанный пропуск на трибуны.

"Билеты на Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске можно будет купить с 12:00 8 сентября в кассах ледовой арены, - сообщили в федерации бенди Иркутской области. - Также приобрести их можно будет в режиме онлайн на специальном сайте, который заработает в этот же день в 13:00. Обращаем внимание, что перед покупкой там нужно будет обязательно зарегистрироваться".

А что с ценами на билеты на Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске? Будут ли они доступны всем категориям болельщиков? На самом деле, их смогут позволить себе даже любители бенди со скромным достатком. На турнире будут продавать билеты трех ценовых категорий.

Схема зала ледового дворца "Байкал". Фото: официальный сайт турнира

К первой относятся места за воротами и гасящей сеткой - стоить они будут 100 рублей. Ко второй относятся части трибун по бокам поля - такие билеты можно будет купить за 200 рублей. А вот за места в центре придется заплатить 300 рублей.

Стоит заметить, что в рамках Кубка России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске такие цены распространяются только на матчи ХК Байкал-Энергия. На игры других команд билеты будут стоить 100 рублей вне зависимости от места.

Болельщики также смогут купить и абонементы на Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске. Пропуск, позволяющий посетить все матчи турнира, будет стоить 1000 рублей для мест первой категории, 1500 - для мест второй категории и 2000 - для мест из третьей. Также будут и абонементы, действующие только на играх ХК Байкал-Энергия. Для первой ценовой зоны он будет стоить 400 рублей, для второй - 900 и для третьей - 1400.

Если вы захотите посетить только один игровой день Кубка России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, то приобретайте дневной абонемент. Его цена составит 200 рублей для мест первой категории, 300 - для второй и 400 - для третьей.