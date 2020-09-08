Весь класс отправили на карантин из-за коронавируса в Тайшете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области – первый случай в этом учебном году, когда из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели учеников целого класса. Всему виной положительный тест на COVID-19, выявленный в рядах старшеклассников из 10 «а» одной из школ Тайшета.

Приказ о переводе на удаленного обучение с целью «минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции», подписанный директором, появился на сайте образовательного учреждения.

«Приказываю организовать реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в 10 «а» классе с использование дистанционных технологий с 07 сентября по 15 сентября (включительно)», - гласит документ.

А далее следуют четкие инструкции для классного руководителя о необходимости донести информацию до родителей и учащихся, а также учителей – чтобы готовились к удаленным урокам, составили расписание занятий.

Положительный тест на COVID-19 выявили у одной из учениц во время подготовки документов в санаторий. Девочка чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно.

- Сейчас в обязательном порядке у всех учеников на 8-10 день возьмут анализ на коронавирус, - рассказали «КП» в пресс-службе Ростпотребнадзора по Иркутской области. – Если у кого-то из учащихся он будет положительным, самоизоляцию старшеклассников продлят. Если же никто из учеников больше не заразился, все выйдут на очное обучение. Обязательно в классах проведут дезинфекцию.

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