Бег в Иркутске: чем полезен, лучшие места для пробежек, советы новичкам, где найти тренера Фото: Евгения ГУСЕВА

Движение - это жизнь, ну а бег - одна из лучших физических активностей. Если заниматься им постоянно, то польза для здоровья точно будет, ведь во время пробежек укрепляются сосуды, суставы и кости, повышаются выносливость организма и работоспособность мозга, улучшаются память и настроение, снижается вес.

- Доказано, большинство болезней возникает из-за малоподвижного образа жизни, - говорит заслуженный тренер России Юрий Коновалов. - Когда человек бегает, то он физически поддерживает себя в функциональном состоянии.

Тем не менее сразу бежать на ближайший стадион и наматывать круги Юрий Алексеевич не советует.

- Начинать нужно с ходьбы, - говорит Коновалов. - Прошелся, разогрелся, немного пробежал, устал - снова перешел на шаг.

Такая схема действенна как для детей, так и для взрослых. И растянуть ее желательно на полгода - дайте организму привыкнуть к нагрузке. Не стоит сразу бегать на высоких скоростях, подсчитывать километраж, количество кругов, сожженных калорий.

- Занимайтесь в удовольствие, - отмечает тренер, - тогда и желания бросить не возникнет.

Сразу на рекорды идти не нужно Фото: Александр ГЛУЗ

Утром или за два часа до сна

Кстати, о желании. Замечали, как вдруг знакомый, который только начал бегать, спустя какое-то время уже участвует в марафонах?

- Все дело в том, что бег вызывает зависимость, - улыбается Юрий Коновалов. - Организм сам начинает требовать тренировок, ведь это дарит мощный заряд энергии!

Именно поэтому знающие атлеты рекомендуют (чтобы «батарейку» зарядить на полную) бегать по утрам. Но если вы приходите домой с работы не совсем обессиленным, то можно это делать и по вечерам.

- Только закончить нужно за два часа до сна, - отмечает Юрий Коновалов. - Организму необходимо успокоиться.

Зимой специалисты советуют разминаться в залах, чтобы избежать простуды и бронхита. Но если пробежки на воздухе начать уже сейчас, в сентябре, то к зиме организм успеет адаптироваться. Тогда и в -20 не страшно. Если столбик термометра опустится ниже, то заниматься на улице не стоит.

Сначала к врачу

Прежде чем решите примкнуть к спорту, нужно сходить к терапевту и кардиологу. Надо проверить, как работает сердечно-сосудистая система, сделать УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ, пройти кардиостресс-тест (то есть понять, как ведет себя сердечная мышца при нагрузке, а не в спокойном состоянии).

Бег противопоказан людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы. С осторожностью нужно отнестись к пробежкам тем, у кого избыточная масса тела. Не забываем, что это нагрузка на суставы и позвоночник. Только врач сможет определить, подойдет такой вид активности или стоит выбрать, например, ходьбу.

- Если собираетесь привлечь к этому виду спорта ребенка, обязательно проверьте и его здоровье, - поясняет Юрий Алексеевич. - У детей свои особенности. Бывает, что до определенного возраста сердечный клапан закрывается не до конца, но с течением времени это проходит, и тогда можно брать подрастающего атлета с собой.

За высокими достижениями спустя время

Если говорить о детях, то отправлять ребенка за медалями раньше 10 лет не стоит. Примерно в этом возрасте можно будет записать будущего бегуна в любую детско-юношескую спортивную школу. В муниципальных, кстати, занятия легкой атлетикой проводят бесплатно.

- Почему в 10 лет? В это время у ребенка психика становится более устойчивая: тренировки легче даются и к поражениям отношение более спокойное, - говорит Коновалов.

Если же вы начали бегать в возрасте, то в спорт высших достижений, конечно, попасть вряд ли удастся. Но есть другие варианты - кроссы, забеги. Кстати, у зрелых спортсменов есть возможность подготовиться к соревнованиям по скайраннингу (в горах высотой не ниже 2000 км) и трейлраннингу (по природному рельефу).

Бегать можно и с домашними питомцами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Мастер спорта по скайраннингу Дмитрий Юшин:

Как не бросить, если уже начал

- Воспитывать силу воли. Первый месяц проявить настойчивость и бегать каждый день. Пускай понемногу - минут по 15 - 20, но регулярно. Желательно в одно и то же время, независимо от погоды, настроения и самочувствия. Так выработается привычка.

- Радовать обновками: для поддержания мотивации периодически хвалить себя вещами - купить, например, классный спортивный костюм, беговые кроссовки, специальную сумку на тело, куда можно положить воду, батончик, или такие мотиваторы-гаджеты, как плеер, смарт-часы и т.д.

- Найти единомышленника - коллегу, друга, подругу, тренера - ведь кто-то должен поддерживать.

- Тренироваться по системе. Нужно постоянно расти, повышать свои результаты, чего-то добиваться. Найти тренера, вступить в клуб, где подскажут, разъяснят все: от работы организма до того, как принять участие в каком-либо соревновании и как к нему подготовиться.

- Разнообразить трассы. Можно бегать в парках по городу, за городом. Я, например, в выходные регулярно выезжаю с одноклубниками на различные тропы - Большую Байкальскую, Олхинские скальники, Хамар-Дабан, пик Черского, пик Любви в Аршане и т.д. А вообще в любом районе найдется роща или стадион в шаговой доступности. Одно но: бегать нужно в отдалении от трасс, чтобы не дышать выхлопными газами. Подойдут лесопарк в Академгородке (лыжная трасса) и березовая роща вблизи залива Якоби, район ИСХИ, район Ершовского залива, лодочной станции, лыжная трасса в Рабочем. А вот для здоровья полезнее тренироваться на лесных тропах, а не на дорожках с жестким асфальтовым покрытием. Это эффективней развивает мышцы и безопасней для суставов.

ВАЖНО!

Нужна правильная техника

Как и в любом спорте, в беге первоначально нужно выработать верную технику - постановка стопы, правильность дыхания, распределение сил. Конечно, лучше не учиться на своих ошибках, а изначально делать все правильно.

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ

Детям

Спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье»

Принимают детей с 9 лет. Набор проходит в августе-сентябре. При поступлении необходимо выполнить нормативы.

Иркутск, ул. Карла Маркса, 12, оф. 11

8 (3952) 33-56-88

Взрослым

Школа бега по пересеченной местности Baikal Trail Running

Занятие ведут тренеры и действующие спортсмены, мастера спорта по скайраннингу Дмитрий Юшин и Виталий Чернов.

8-950-050-64-06

8-902-767-99-62

Клуб RRANS

Здесь собираются любители бега, единомышленники, желающие поддержать свое тело в форме и продлить годы жизни.

8-964-357-27-36

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