День Байкала отметил благотворительный фонд "Байкал Интеграция"

Фото: архив Фонда.

В День Байкала отпраздновал свои «именины» и тезка великого озера - благотворительный фонд «Байкал Интеграция». Волонтеры фонда приняли участие в акции Министерства лесного комплекса Иркутской области «Дерево для Байкала», которая прошла в Мегетском лесном питомнике. А на площадке многопрофильного научного творческого центра с авиамодельным уклоном «Добрыш», работающего на базе Иркутского регионального подразделения ДОСААФ России, состоялась встреча руководителей научно-технических центров Приангарья.

Все гости уже не первый год работают в тесном контакте с «Байкал Интеграцией». И всем близки проекты, которые ведет или поддерживает благотворительный фонд - именно они и стали главной темой прошедшей встречи. К примеру, и воспитанники Ангарской станции юных техников, и ребятишки из Иркутска-2, занимающиеся в Центре технического творчества «Сигма», да и вообще вся технически одаренная молодежь может принимать участие во Всероссийском конкурсе «Наука и техника - юный исследователь», который собравшимся анонсировал управляющий благотворительным фондом Александр Сухачевский.

- Идею этого конкурса мы вынашивали с 2017 года, когда нам довелось поучаствовать во Всероссийской конференции: «Развитие детского и молодежного технического творчества в России: проблемы и пути решения», проходившей в Общественной палате Российской Федерации, - вспоминает Александр Сухачевский. - Задачи, которые мы ставим перед собой, организуя конкурс, не ограничиваются выявлением талантливой молодежи - необходимо еще и создавать условия для дальнейшего интеллектуального и творческого развития подрастающих поколений.

Фото: архив Фонда.

А для этого подросткам необходимо регулярно заниматься тем, что в советские годы называлось «внеклассная работа» - то есть деятельность учащегося в свободное от занятий время, осуществляемая под руководством и совместно с педагогом, куратором. Собственно говоря, «именины» «Байкал Интеграции» и отмечались на площадке научного творческого центра, созданного именно для такой внеклассной работы. И собрались здесь руководители других подобных центров и организаций, которые предоставляют подросткам возможности для интеллектуального и творческого развития. Правда, эти возможности не всегда соответствуют потребностям. Например, иркутским поклонникам авиамодельного спорта сегодня практически негде заниматься любимым делом, привлекая к нему молодежь. Нет, для того чтобы сконструировать и планер начального уровня, и серьезную кордовую модель, кое-какие условия имеются, но где же запускать их в небо?!

Фото: архив Фонда.

Между тем в советские годы в Иркутске-2 в парке «Комсомольском» существовал специально приспособленный для авиамодельного спорта кордодром, в который любители вложили много сил и денег: отсыпали болотистую местность гравием, заасфальтировали, окружили по периметру защитной сеткой, натянутой на врытые в землю шестиметровые металлические трубы. Также здесь были оборудованы специальные места для судей, спортсменов и зрителей. Но во время приватизации все это было пущено под слом, а многочисленные металлоконструкции закончили свои дни в пункте приемки чермета. А иркутские поклонники кордового авиамоделирования вынуждены проводить свои бои на одной из полян в Жилкино и на берегу реки Картагон в районе Ангарска.

А потому одним из итогов прошедшей встречи, в которой приняли участие и представители власти - первый замминистра лесного комплекса Михаил Чуруксаев, депутат городской Думы Сергей Золотухин - стало принятие резолюции в аппарат губернатора Иркутской области с предложением создания в Иркутске региональной базы для развития авиамодельного спорта и сертифицированных кордодромов.

Также эта резолюция включает в себя и ряд других предложений, в том числе и поддержанную еще в 2011-м самим Владимиром Путиным реконструкцию Байкальского музея в поселке Листвянка, с которым благотворительный фонд сотрудничает уже не первый год.

Впрочем, на самом деле речь идет не о реконструкции сегодняшнего музея, расположенного в бывшем здании Лимнологического института, а о создании уникального научно-просветительского комплекса.

Основное здание площадью 30 тыс. кв. м предлагается построить на сваях, прямо над байкальской водой. Это архитектурное решение позволит разместить «в подвале» подводный обзорный зал, этакий аквариум наоборот. Будут и обычные аквариумы - более трех десятков, общим объемом 45 тыс. кубометров. Каждый из них вместит около 160 тонн воды и будет представлять определенную зону Байкала. В проект включены два глубоководных аппарата и судно-носитель для них.

Все это не только позволит Байкальскому музею принимать до миллиона туристов в год, но и предоставит школам региона, где ведется преподавание байкаловедения, возможность устраивать для учеников «лабораторные выходные», которые останутся в памяти на всю жизнь.

Конечно, создание такого грандиозного комплекса потребует немалых денег - порядка 16 млрд рублей. Но обучение и воспитание юных жителей Прибайкалья - задача государственной важности, которая не измеряется количеством нулей на купюрах.

Впрочем, без купюр в нашем капиталистическом обществе все-таки никуда. И потому даже благотворительный фонд сегодня вынужден зарабатывать деньги для реализации своих замыслов: например, «Байкал Интеграция» запустила для этого несколько коммерческих проектов. Это, во-первых, реализация брендированного шоколада «Добрыш» производства московской фабрики «Победа», а во-вторых, акция, в рамках которой производители бутилированной воды, напитков и консервированных продуктов размещают на своей продукции логотип «Добрыша» и делают от ее продаж отчисления на добрые дела.

- Эти деньги необходимы для уставной деятельности фонда и для того, чтобы наконец-то осуществить нашу давнюю мечту и построить национальный научный творческий центр «Единство» в Республике Крым, - рассказывает Александр Сухачевский. - Данным проектом мы занимаемся с 2016 года, когда под него нам предложили земельный участок на территории Сакского района. В этом году нас поддержали Дальневосточный федеральный округ и Общенациональный союз некоммерческих организаций.

Фото: архив Фонда.

Основные направления деятельности будущего центра - это научно-образовательные и экологические инициативы, океанология, авиамоделирование, космонавтика, творчество, искусство и спорт. Всем этим гости «Единства» смогут заниматься в научном, киноконцертном и спортивном блоках комплекса, а для их проживания планируется возвести 6 корпусов по 100 человек каждый. Кстати, все они будут иметь собственные имена, и одно из них - «Байкал». В этом здании активисты «Байкал Интеграции» мечтают разместить экспозицию, рассказывающую о священном море, об Иркутске и других городах Прибайкалья, о знаменитых сибиряках: инженерах-конструкторах Миле, Янгеле, Камове, писателях и поэтах, таких как Распутин и Вампилов, о кинорежиссере Гайдае и других наших прославленных земляках.

Во время каникул «Единство» будет принимать школьников и студентов, победителей различных конкурсов и олимпиад, со всей страны, а в учебное время года туда будет приезжать рабочая молодежь.

Фото: архив Фонда.

- Мы верим, что в учебных классах и лабораториях будущего центра будут воспитаны новые Менделеевы, Кулибины и Циолковские, а рабочие специальности и инженерный потенциал вернут себе былую славу - устремляется в будущее Александр Сухачевский. - Для этого талантливой молодежи необходимо создать условия интеграции образования, науки, производства. И мы над этим неустанно работаем. Хотелось бы, чтобы органы власти, политики и бизнесмены были в этом заинтересованы, принимали активное и деятельное участие в развитии подрастающего поколения, ведь именно этим ребятам предстоит развивать и влиять на экономику, политику, социальные отношения и духовную жизнь нашей страны в будущем.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Участниками конкурса «Наука и техника - юный исследователь» могут быть школьники 10 - 11-х классов, учащиеся техникумов и колледжей, студенты вузов, рабочая молодежь (мастера и инженеры).

К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные, так и коллективные научно-технические и исследовательские проекты, при этом в состав коллектива могут входить не более 3 авторов и 1 научного руководителя.

Фото: архив Фонда.

Тематика инновационных проектов, допускаемых к участию в конкурсе:

- образовательно-производственный менеджмент (новые формы организации производства и управления);

- информационные технологии и электроника;

- нанотехнологии, химия и химические технологии;

- машиностроение, робототехника и транспорт;

- энергетика и энергосберегающие технологии;

- экология и рациональное природопользование;

- лесоразведение и лесовосстановление;

- геология и горное дело;

- строительство и дизайн.

Объем проекта не должен превышать 10 страниц основного текста (без учета приложений). Текст проекта рекомендуется оформлять в текстовом редакторе MS Word шрифтом Times New Roman кеглем 14 пт., с ординарным интервалом и полями размером 2,5 см. Текст выравнивается по ширине, а абзац выделяется отступом первой строки на 1,25 см.

Проект должен содержать следующие части: обоснование актуальности (10 - 15 строк), методы работы и исследований (до 1 страницы), результаты, заключение и обзор использованной литературы (1 - 2 страницы). Список использованных источников приводится в алфавитном порядке, шрифтом Times New Roman кеглем 12 пт. в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

К проекту могут прилагаться приложения в виде фотографий, таблиц, эскизов и другой иллюстративный материал, размерами не превышающие формата А4. Дополнительно может быть предоставлен макет, иллюстрирующий разработку автора.

Заявки и конкурсные работы принимаются с 7.07.2020 по 30.01.2021 на e-mail: baikalint@pc-pokolenie.ru.

Подведение итогов конкурса состоится 18.02.2021. Информация будет опубликована на сайте Фонда www.pc-pokolenie.ru - раздел «Проекты»/«Всероссийский конкурс «Наука и техника - юный исследователь».

Победители всех направлений конкурса награждаются двухнедельной экскурсионной поездкой на Байкал. Отличившимся конкурсантам также будет предложено побывать в июне-августе 2021 года в физкультурно-оздоровительном центре с научно-техническим уклоном в городе-герое Керчи.

Материалы проектов конкурса могут быть использованы его оргкомитетом в образовательных и просветительских целях, публиковаться на сайте Фонда www.pc-pokolenie.ru и сайтах социальных партнеров, а также в научно-образовательном журнале «Наука и техника - юный исследователь».

Всю необходимую дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефонам: 8 (3952) 488-195; 687-134; 607-132.

Выражаем глубокую признательность социальным партнерам, всем кто участвует и поддерживает инициативы детей, молодежи и их наставников.

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