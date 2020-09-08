Медики считают, что коронавирус в ближайшее время соединится с другими ОРВИ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус не отступает. Число случаев в Иркутской области растет с каждым днем и уже достигло 17, 5 тысяч. Тем временем, медики срочно ставят населению прививки от гриппа – ОРВИ скоро начнет наступление, надо поставить вакцину 60% населения .

- За первые дни сентября вакцинацию уже провели 14 тысячам 973 жителям. Вакцины, которая уже поступила, хватит на 715 тысяч доз, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

Какой грипп ждут? Ответ на этот вопрос – в составе вакцины. В наступающем гриппозном сезоне нам следует ждать атаки гриппа вируса А H1N1, подобного тому, что уже был в прошлом году и вируса В. Кроме них, в состав вакцины включен еще один штамм вируса В, который также циркулировал и в прошлом году.

МНЕНИЕ ВРАЧА

ОРВИ объединится с коронавирусом

На радио «Комсомольская правда» в Иркутске побывала главный врач городского перинатального центра Ирина Ежова. Мы попросили ее поделиться мнением о том, что произойдет, когда поднимут голову ОРВИ и грипп.

-Не секрет, что сезонное ОРВИ уже пошло, - говорит Ирина Ежова. –Одновременно не сдается и коронавирус. Мы каждый день регистрируем число заболевших и выздоровевших. В конечном итоге новая коронавирусная инфекция сольется с обычным ОРВИ. Кто – то будет болеть другими вирусными инфекциями, кто-то – COVID 2019. Конечно, не прогнозируется уже такого количества случаев, эпидемии, тяжелых больных. Поэтому я, как и все остальные, наверное, жду вакцину. Мы уже видели на примере Москвы, что там идет активная ее апробация. И надеюсь, что мы уже успели выработать определенный популяционный иммунитет. Надо проанализировать, сколько людей с коронавирусом мы выявляем в результате плановых или случайных обследований, но так называемых бессимптомных, сколько в легкой форме.

Любая вирусная инфекция, и коронавирусная в том числе, относятся к разряду аэрозольных, они все передаются воздушно-капельным путем. Именно поэтому, чтобы не заболеть, надо соблюдать масочный режим. Так было и до COVID 19. Если не хочешь заболеть ОРВИ – носи маску. Мы всегда заболеваем этими инфекциями только при контакте с больным человеком. Это было и будет при всех подобных заболеваниях, которые часто переходят в вирусно-бактериальную пневмонию. Поэтому мы с вами просто должны изменить отношение к окружающему миру.