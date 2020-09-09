Никакой особенной «иркутскости» в политике не существует.

Предвыборный марафон продолжается. Ежедневно в прямом эфире на канале «ТИВИСИ» и радио «Комсомольская правда» выступают эксперты – политологи, ученые, депутаты и высказывают свое мнение о том, как может складываться голосование. Проект «Три дня и одна ночь выборов», продолжается.

Ирина Ежова, главный врач Иркутского перинатального центра

Ирину Ежову, которая стала гостем студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске, в городе отлично знают. Известный доктор, которая многим мамочкам помогла при родах их малышей. Также она была и депутатом городской Думы. Словом, опыта предвыборных баталий хватает.

Выборы это конкуренция

Сейчас идет битва личностей, а не программ. Их большая часть населения и не видит, и не читает. Да, это конкуренция. Но не обязательно они должны сопровождаться тем, чтобы забросать оппонентов грязью. Человек должен побеждать аргументированными доводами. Надо встретиться с разными людьми, выяснить какие у них проблемы и понять как их решать. Финишная прямая – это всегда нервы, всегда переживания, прогнозы и оценки. Но нет необходимости «заводить» негативно настроенный электорат.

О протестном голосовании

Я ни в коем случае не хочу оскорбить тех, кто идет голосовать не за моего кандидата. Это их позиция, я ее уважаю. Но есть, конечно, категория людей, которые утром встали в плохом настроении. И пошли - испортили бюллетени или проголосовали против лидера. Для них соль никогда не будет соленой, сахар сладким, а Солнце недостаточно светит. С этим ничего не сделаешь. Это тоже своего рода позиция. Мы достигнем политической зрелости тогда, когда все будут выражать свое мнение осознанно.

Алексей Васильев, эксперт Фонда развития гражданского общества

Алексей Васильев – не чужой для региона человек. Он родился и вырос в нашем городе, а сейчас давно и успешно работает в столице, его оценкам в развитии политической ситуации доверяют. Он эксперт Фонда развития гражданского общества, директор ООО «Агентство политического права и управления».

О частой смене власти

-Иркутская область - это один из немногих регионов, где поменялось столько губернаторов. Это влияет и на политическую культуру и на тех, кто принимает решения, влияет на большие группы других людей. Мешает слушать друг друга, слышать друг друга, планировать совместные шаги. А в результате – и на качество управления любой сферой жизни, потому что, в конечном счете, все упирается в тех или иных чиновников. Где-то нужно построить больницу, где-то школу, где-то детский сад, найти туда персонал и все это организовать, и поднять экономику. Так вот это все очень вяло происходит в регионе последние 20 лет. И, не в последнюю очередь, в силу этих обстоятельств. Это вообще вредно очень - частая смена власти. Рано или поздно это должно закончиться и я надеюсь, что это произойдет в этом году, когда будут подведены итоги губернатора Иркутской области и мэров многих городов и районов.

И я бы не сказал, что электоральное поведение иркутян какое-то особенное, непредсказуемое. Нет никакой особенной "иркутскости", есть просто ошибки тех, кто принимает решения, исходя из неверных предпосылок. Просто так сложились обстоятельства. Что касается протестного потенциала, то он есть, безусловно. Всегда есть люди, которым не нравится власть. Любая.