Похитили или увезли от матери-алкоголички и сменили имя: украинка ищет в Иркутске родную мать

Людмила мечтает найти родных родителей и узнать о своем прошлом. Фото: предоставлено Людмилой Колдорар.

- Я очень хочу хоть узнать хоть что-то про настоящих родителей. Или разыскать родных, которые могут жить в Иркутске. Я тоже родилась в этом сибирском городе, но ребенком меня удочерили и перевезли на Украину. Сейчас я живу под совершенно другим именем, и хочу просто увидеть маму и папу…» Такое письмо пришло в редакцию «Комсомольской правды» Иркутск от 33-летней жительницы Мариуполя Людмилы Колдорар. Вот уже несколько месяцев, женщина обзванивает иркутские ЗАГСы. Ищет и в соцсетях. Ведь цель Людмилы – найти себя…

- То, что мои родители мне не родные, я узнала в 10 лет, - рассказала «КП» - Ирутск» Людмила Колдорар. – Дома рылась в ящиках и случайно нашла свое свидетельство о рождении. Правда, что этой мой документ, не сразу поняла. Данные были указаны чужие. Имя – Оксана, фамилия – Иванова, дата рождения 22 июня 1987 года, а мой день рождения всегда праздновали 23 сентября. Ну и главное, та девочка Оксана появилась на свет в Иркутске, а не в Мариуполе.

Маленькая Люда ничего не заподозрила, аккуратно сложила документ обратно в шкафчик. Кто такая Оксана Иванова из незнакомого города, которая старше ее всего на два месяца, уточнять у родителей не стала. Лишь через несколько лет уже в подростковом возрасте Людмила вновь наткнулась на странное свидетельство. На этот раз матери с отцом вопросов избежать не удалось.

- Когда я спросила у родителей, кто эта Оксана, они не стали выдумывать разные истории. Ответили, что у них ко мне серьезный разговор, - продолжает Людмила Колдорар. – Посадили за стол и сказали: «Ты приемная дочь». Меня в тот момент, словно облили из ведра холодной водой. Затем мама и папа кратко рассказали историю моей жизни.

А дело, как пересказывает нам Людмила, было так. Родилась она действительно в Иркутске, жила там с мамой по имени Галина. Женщина, по словам приемных родителей, сильно пила. Когда дочке исполнилось 5 лет, Галина заселила квартирантов – пару с Украины. Тем безумно стало жаль маленькую девчушку: жить с матерью-алкоголичкой – разве это детство... Похитили ее или Галина сама согласилась отдать дочь на воспитание, Людмила не знает до сих пор. Этих вопросов она не задавала. А сейчас уже и не спросишь. Приемных родителей нет в живых. Папы не стало в 2009 году, а мамы – через пять лет, в 2009 году.

- Оказалось, что они даже никому из родственников не рассказывали мою историю, - говорит Людмила. – Украинским брату и сестре просто сказали: «Она - ваша сестра». Помню ли я сама что-нибудь? Очень смутно. Лишь обрывки. До переезда в Мариуполь мы жили в двухэтажном доме на втором этаже. Из окна комнаты был виден магазин - «Универмаг». Колонка, вроде, рядом стояла. А вот братьев или сестренок, кажется, у меня не было.

Может кто-то узнает Людмилу по детской фотографии. Фото: предоставлено Людмилой Колдорар.

Сейчас Людмила Колдорар счастливая многодетная мать. У нее уже пятеро ребятишек. И в жизни, вроде, бы все хорошо. Так зачем женщина захотела копаться в своем прошлом?

- Я считаю родными своих украинских родителей, но все равно хочется узнать настоящих, - вздыхает Людмила. – Да, их может тоже уже не быть в живых. Но если удастся разыскать хоть кого-нибудь из родственников, кто расскажет мне про маму, буду счастлива. Десять лет назад я уже пыталась узнать тайну своего рождения, писала в программу «Жди меня». Безрезультатно. Даже нанимала человека в Иркутске, который нашел подходящую по возрасту Галину Витальевну Иванову. Мы даже оказались похожи. Созвонилась и выяснила, что это не моя мама.

Не добилась ничего, Людмила, обрывая телефон иркутского ЗАГСА. По закону, там предоставлять ей информацию отказались.

- Людмила действительно к нам обращалась по электронной почте, - рассказывают заместитель руководителя службы ЗАГС Елена Ткаченко. – Дело в том, что по закону заявитель может запросить у нас сведения о себе либо о своих несовершеннолетних детей. На других людей можно запрос принимается только по доверенности. А Людмила запрашивает данные на другого человека. В этой ситуации женщине нужно обратиться в органы следствия и дознания МВД.

Если в Иркутске найдется хотя бы один человек, который вспомнит, что по соседству с ним жила такая девчушка Оксана Иванова со своей мамой Галиной, и поможет найти родственников, Людмила даже готова приехать в далекую Сибирь.

- Возможно, в поиске поможет еще одна деталь, - заключает Людмила. – У меня есть родимое пятно в районе правой подмышки. Такие вещи может помнить только мама. Может, она еще жива и тоже ищет меня…