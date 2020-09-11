Биография Игоря Кобзева: что известно о кандидате в губернаторы Иркутской области 2020

Биография Игоря Кобзева, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расскажем о биографии Игоря Кобзева, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020. Родился он в Воронеже, 29 октября 1966 года.

Сначала об образовании. В 1988-м он окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. В 2001-м - Воронежский госуниверситет. В 2006-м - Воронежский институт экономики и социального управления. В 2017-м получил степень магистра в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. А в 2009-м и 2012-м прошел курсы повышения квалификации в Академии гражданской защиты.

А теперь о службе. В 1988-1999 годах служил на должностях кадрового обеспечения Сызранского авиационного училища летчиков, отдельной мобильной механизированной бригады, спасательного центра МЧС России. С этого начинал.

С 2000 по 2003 год Игорь Кобзев возглавлял управление по делам ГО и ЧС одного из районов Воронежа – был замначальника гражданской обороны в Воронеже.

Затем стал помощником начальника Главного управления (по организации службы безопасности военной и внутренней службы). Далее возглавлял управление кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения.

Смотрим биографию Игоря Кобзева, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020, дальше. В 2008-м он поднялся до должности первого замначальника ГУ МЧС России по Воронежской области. А еще через пару лет он стал начальников управления. И на посту провел шесть лет.

В 2016-м стал первым замначальника Центрального регионального центра МЧС России, и. о. начальника Центрального регионального центра. В 2017-м – директором Департамента кадровой политики МЧС России.

С августа 2018-го – и. о. заместителя министра МЧС России.

В прошлом году, в мае, назначен замминистра - главным госинспектором РФ по пожарному надзору МЧС России. А в ноябре указом президента назначен на пост замминистра МЧС России – главного госинспектора РФ по пожарному надзору.

И это еще не все факты из биографии Игоря Кобзева, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020. Так, в 1995 году он участвовал в вооруженном конфликте в Чечне. В 1998 году - помогал организовывать отправку гуманитарной помощи в Южную Осетию. Руководил ликвидациями различных крупных происшествий, как большой техногенный пожар в Воронеже, последствиями серьезных лесных пожаров в области и других.

12 декабря прошлого года указом президента назначен врио главы Приангарья. На данный момент является генералом-полковником внутренней службы. Отмечен различными ведомственными и государственными наградами.

Такова биография Игоря Кобзева, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020.