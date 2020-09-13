Селу в Забайкалье официально присвоили статус территории трезвости

Жители Ульяновки всем селом выбрали здоровый образ жизни. ФОТО: пресс-служба правительства Забайкальского края.

На карте России появилось трезвое село. Нет, это не фигура речи, а реальность. Жители Ульяновки, что в Забайкалье, сами для себя решили: «больше ни капли» и все дружно теперь «в завязке». Причем это не единоличное решение какого-нибудь приверженца здорового образа жизни или культуриста. Это общее, или как модно нынче говорить, консолидированное решение всех сельчан.

Интересно, что на въезде в село даже установили баннер, где указано, что Ульяновка является зоной трезвости.

Ну и мало повесить табличку, статус-то селу присвоили официально! В нем принял участие даже губернатор края. На торжестве собрались 180 жителей самой Ульяновки, а еще 300 гостей из ближайших сел, Читы, Краснокаменска, Балея. Словом, с размахом такое событие отметили.

«Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше. Мы должны всемерно им помогать… в борьбе с пьянством», - заявил губернатор Осипов.

Ну а порадовался событию очень еще и главный нарколог края.

«Пример ульяновцев - является первым шагом в Забайкалье, который принесет оздоровление населению», - сказал врач Олег Дубинин.

И, кстати, как же сами сельчане дошли до жизни такой, трезвой? Говорят, что и до этого решения в их Ульяновке пьяниц-то почти не было. Поэтому все жители идею поддержали.

А что сам статус трезвого села дает? Теперь продавать алкоголь в нем запрещено официально.