Александр Битаров: об участии в выборах, местных и варягах, домах 335-ой серии и Суворовском училище.

«Комсомольская правда» и ТИВИСИ продолжают проект «Три дня и одна ночь выборов», где вместе с экспертами мы следим за предвыборной ситуацией в Иркутской области. Политики, депутаты, ученые делятся своими оценками происходящего. Гостем студии "Комсомольская правда" в Иркутске стал депутат Законодательного собрания Иркутской области, председатель совета директоров ФСК “Новый город” Александр Битаров.

Об участии в выборах

- Выборная кампания 2015 года - это, в общем - то кампания, в которую мы вступили силу обстоятельств, которые сложились вокруг нас. Это был, наверное, больше не не порыв души и сердца,а та необходимость, которая возникла в результате взаимоотношений с губернатором Сергеем Владимировичем Ерощенко, с которым у нас разошлись пути — дорожки. Причем очень серьезно, был жесткий конфликт. Честно говоря, я не могу принять на себя никакой вины по результатам этого конфликта. Это была необходимость, направленная на выживание компании. Я считаю, что, если бы мы тогда не вступили в предвыборную кампанию, наша компания просто бы погибла.

Сегодня это просто трезвый вывод человека, который неплохо, я считаю, разбирается в политике. в плане преимуществ для региона. Я считаю, что правильный выбор при голосовании 13 сентября - это плюсы для региона, неправильный выбор - это минусы для региона

О поддержке и нейтралитете

-Да, я наверное мог бы соблюдать нейтралитет и занимать позицию наблюдателя. В самом начале, во время приезда Игоря Ивановича Кобзева, подобные настроения и присутствовали. Но, посмотрев как он работает, что делает для региона, я пришел к выводу, что необходимо его поддержать. Причем поддержать в открытую, помочь ему избраться. Потому что, я убежден, в этом случае Иркутская область однозначно выиграет. Я живу здесь уже 40 лет и планирую дожить до конца, поэтому я заинтересован в том чтобы регион развивался, чтобы ему было хорошо. Я считаю, что с Кобзевым ему, региону, будет однозначно лучше.

Я думаю, что побил все рекорды в плане вхождения в правительство. Вряд ли даже во всей стране найдется человек, который трижды при разных губернаторах был их первым заместителем. Я был. И я готов быть в команде снова, но в команде из бизнеса, при условии, что Игорь Иванович будет продолжать так же работать, как сегодня. Я считаю, что он тратит все свои силы, здоровье, знания на то чтобы привнести что - то дополнительно в регион и сделать длину максимум, который он может сделать

Да, я готов помочь. Но сегодня есть более молодые и перспективные ребята, которые способны очень быстро догнать и перегнать меня по опыту и знаниям. Можно назвать несколько человек тех, кто сможет успешно возглавить правительство или быть заместителем у Кобзева, если это будет он, а идти человеку который считает, что его коэффициент полезного действия будет не 100% - не стоит.

О протестном голосовании

- Я думаю, что это все - таки позиция людей, которая возникает в результате сложившихся обстоятельств. Но сегодня нет в регионе никаких обстоятельств которые могли бы вызвать волну против. Против чего идти? Против того, что нам назначили человека, который показал себя с крайне негативной стороны - пытается воровать из казны, является деспотом или лентяем? Этого ничего нет. Более того, Кобзев показал себя очень работоспособным человеком, который пытается за короткий срок решить ворох проблем и поэтому волны против него не будет. И второго тура не будет.

Потому что сделано довольно много и сторонником довольно много хотя есть и противники. И я знаю, что сегодня мое нахождение в студии тоже призовет ряд сторонников в ряды Кобзева, а может призвать в ряды оппозиции тех противников, которые являются для меня недоброжелателями.

О Суворовском училище

Вопрос о сроках. 1 сентября 2021 года для его запуска это слишком короткий срок. Тем более что здание не типовое, это памятник, и строителям придется вписывать все в существующие параметры. Вот здесь и может произойти задержка. Если бы это был типовой проект, обычный, скорее всего бы это сделали. Но министр обороны - фигура очень серьезная, очень ответственная. И я знаю, что в Иркутск пришлют громадный отряд строителей. И дай бог если все это получится хотя я думаю что слишком короткий срок и чересчур повышенные обязательства. Скорее всего, сдадут в 2022 году.

О местных и варягах

Я был сторонником того, чтобы временно исполняющим обязанности главы региона назначили все - таки человека, живущего здесь, на этой территории, или выходца из наших мест. На мой взгляд, здешний человек гораздо быстрее бы разобрался в ситуации, зная кадры, зная территории, зная проблемы. Любой приезжий должен это все узнать, разобраться, понять людей, выяснить положение дел.

Почему изменилось мое мнение? Кобзев с громадной просто скоростью взялся знакомиться с регионом, со всеми территориями, с кадрами, проблемами. Они очень умело решает вопросы по болевым точкам, которые присутствуют в регионе давно. Беды Байкальска и Усолья-Сибирского существуют как минимум с десяток лет. Игорь Иванович взялся за их решение в первую очередь. И на самом деле для людей неважно, какими силами, какое министерство или какое подразделение решает задачи. Главное, чтобы вопрос серьезно сдвинулся с места. И проблема уже начала решаться. Реально мы знаем, что сегодня решен вопрос с охраной «Усольехимпрома», этим занято Минобороны на сегодняшний день. И в Байкальске мы видим не просто обещания справиться с ситуацией, а уже конкретику.

О реновации и домах 335 серии

Необходимость реновации - это громадная проблема которую Кобзев тоже услышал наверно он ее прочувствовал, потому что он именно представитель МЧС, он спасатель. И он понимает, что может произойти,если, не дай бог ,здесь будет землетрясение, которому подвержен наш регион и которое способно вызвать просто катастрофу.

335 серия - это громадная проблема. Все мы знаем, что хрущевки строились, можно сказать, индустриальным способом, громадными объемами. В 60 - 70-ые годы многие слышали, что срок эксплуатации этих домов 30 лет, потом сказали — 50. Сейчас уже многим домам и больше 50 лет. Есть еще одна проблема. В свое время были допущены определенные ошибки в расчетах и дома с неполным каркасом, как выяснилось сегодня, реально рассчитаны не на 9 баллов, а на 7. С учетом того, сколько времени прошло с момента их постройки, сейсмостойкость этих домов серьезно снижена. Поэтому землетрясение силой 7 баллов может привести в аварийное состояние большую часть домов вот этой серии. А их много — 1, 5 тысячи зданий, 4,5 миллиона квадратных метров. Ими застроен Иркутск, Ангарск , Шелехов, Усолье-Сибирское, Байкальск. Это громадные объемы. И есть полнейшая потребность начать заниматься этим вопросом сегодня. Потому что на то,чтобы заменить эти дома новыми, понадобится лет 20. А выдержат ли они?