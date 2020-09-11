Синоптики рассказали, когда в Иркутске выпадет первый снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый снег выпадет в Иркутской области уже 12 сентября. Одно но. Иркутяне его и не заметят. Если, конечно, они не заядлые горные туристы. Потому что такие осадки ждут в Восточных Саянах и на Хамар - Дабане. Это не где-то далеко от нас, это за Байкальском и Нижнеудинском.

-В горах дождь уже сменяется снегом, на первых порах это мокрый снег, - говорит заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Можно назвать это первым снегом, ведь горы – тоже территория Иркутской области.

Когда первый снег выпадет на остальной территории Иркутской области? Точные даты метеорологам назвать сложно. Но даже по предварительному прогнозу, на севере Иркутской области в третьей декаде сентября выпадет первый снег. Так заведено природой, зима туда приходит быстрее.

- Что касается юга и центра региона, то тут все сложнее, - продолжает Юлия Янькова. - В прошлом году первый снег в Иркутске и вокруг него выпал с 7 по 10 сентября. И тут же растаял. Собственно, это может произойти в любое время. Но все же в Иркутске мы его в ближайшее время не ждем, хотя до середины следующей недели в нашем районе будет властвовать холодный фронт. Это ветер и дождь, это дневные температуры +9…+12 и ночные +7…+9.

Но вот первый снег в Иркутске в этом году все же откладывается. На следующей неделе наступит то самое бабье лето в середине сентября, которого мы все ждем. Пока синоптики не могут сказать, как долго оно простоит. Но несколько дней настоящая жара до +25 точно простоит. А это значит, что настоящая осень придет в город уже после 20 сентября. Тогда и будем ждать первый снег в Иркутске. Хотя вообще с погодой не угадать и когда он выпадет «по настоящему», сказать сложно. В том же 2019 году даже «на Покрова», 14 октября, снег не лежал. Обычно это происходит в конце октября – начале ноября, когда наступает настоящая мягкая зима и все переобуваются в теплые зимние сапожки.