Биография Андрея Духовникова: что известно о кандидате в губернаторы Иркутской области 2020.

Биография Андрея Духовникова, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020. Духовникову 42 года. Его малая родина – поселок Бугульдейка в Ольхонском районе, на Байкале. Дата рождения – 1 декабря 1977 года. Андрей Духовников пенсионер МВД, уволился в звании майора. Иркутянин.

Высшее образование Андрей Духовников получил в 2014 году, окончив Байкальский институт управления.

Политическая биография Андрея Духовникова, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020, связана с Либерально-демократической партией РФ. Последние три года, с 2017, Духовников – координатор регионального отделения ЛДПР. Работает помощником депутата Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по Иркутской области – сначала Андрея Лугового, позже – Игоря Лебедева.

С 2016 года участвует в выборах разного уровня в регионе. С осени 2017 года - депутат Думы Ушаковского муниципального образования.

Выдвинут: ЛДПР

Такова биография Андрея Духовникова, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020.