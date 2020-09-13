Предварительные итоги выборов губернатора Иркутской области 13 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предварительные итоги выборов губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 сегодня станут известны в Приангарье. Политические страсти в такой день накаляются всю ночь - каждый час, когда будет идти подсчет и обработка бюллетеней, подводиться промежуточные результаты голосования. 13 сентября регион определил стратегию собственного развития на ближайшие несколько лет. Для победы одному из пяти кандидатов в главы региона нужно набрать более 50% голосов. Иначе - второй тур, если этого не случится. За развитием событий многие следят онлайн. В студии радио «Комсомольская правда» (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске), на сайте irk.kp.ru ( видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляции) и телеканале ТиВиСи в эту "Ночь выборов" гостями стали депутаты Госдумы и Законодательного Собрания региона, политики, ученые. Этим супермарафоном завершается проект «Три дня и одна ночь выборов», который со 2 сентября шел на наших площадках.

Предварительные итоги выборов губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 - это и подсчет голосов в избиркоме ( с предварительными данными будем знакомить в режиме реального времени, как и с мнениями экспертов). Марафон продлится до утра и все это время для вас - грамотные, взвешенные оценки и комментарии, свежие данные избиркома. "Ночь выборов".

Вы первыми узнаете предварительные итоги выборов губернатора Иркутской области 13 сентября 2020, когда жители Прибайкалья еще будут только просыпаться, мы опубликуем результаты.

ВНИМАНИЕ!

Слушайте нас в прямом эфире 13 сентября с 21.00 на радио «Комсомольская правда» (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске), смотрите трансляцию на сайте irk.kp.ru и телеканале ТиВиСи.