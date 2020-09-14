Биография избранного губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Игорю Кобзеву 53 года. Он родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Биография губернатора Иркутской области Игоря Кобзева связана с российской армией и МЧС. Именно им он посвятил большую часть жизни.

Биография губернатора Иркутской области Игоря Кобзева: армия и МЧС

В 1988 году Игорь Кобзев окончил высшее военное авиационное инженерное училище в Воронеже и начал службу в Сызранском авиаучилище летчиков, занимаясь кадровыми вопросами. После этого — в отдельной мобильной механизированной бригаде, спасательном центре МЧС России.

В 2000-2003 годах он становится начальником управления по делам ГО и ЧС одного из районов Воронежа. В это же время получает гражданское образование, оканчивает в 2001 году Воронежский госуниверситет, в 2006 году – Воронежский институт экономики и соцуправления.

В течение многих лет биография Игоря Кобзева, с 2020 года - губернатора Иркутской области, была связана с МЧС. Начал карьеру он в родном городе — сначала, с декабря 2003 года по январь 2005 года в качестве помощника начальника ГУ МЧС региона, потом, в 2005-2008 годах – в качестве начальника управления кадров, воспитательной работы, профподготовки и психологического обеспечения. В дальнейшем он становится первым заместителем ( январь 2008 — май 2010), а после и начальником ( в 2010-2016 годах) ГУ МЧС по Воронежской области. С апреля 2016 года по август 2017 года Игорь Кобзев – первый замначальника, и. о. Начальника Центрального регионального центра МЧС России. С августа 2017 года Игорь Кобзев — в центральном аппарате МЧС - директор Департамента кадровой политики, с августа 2018 года — и.о замминистра, с 1 мая 2019 года указом Президента страны назначен замминистра — главным госинспектором РФ по пожарному надзору МЧС России.

Работая в структуре МЧС, он получал соответствующее профильное образование, необходимое для успешной службы – в 2009-ом и 2012-ом годах обучался на курсах повышения квалификации, а в 2017 году окончил магистратуру Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

Биография губернатора Иркутской области Игоря Кобзева: сложные задачи стояли всегда

В биографии избранного губернатора Иркутской области Игоря Кобзева есть эпизоды, связанные с боевыми действиями. Так, в 1995 он принимал участие в вооруженном конфликте в Чеченской Республике; в 1998 году во время конфликта между Грузией и Южной Осетией участвовал в организации отправки колонны с гуманитарной помощью в Южную Осетию.

В качестве сотрудника МЧС он возглавлял работу по ликвидации крупного техногенного пожара в воронежском ЗАО "Янтарь", который мог перекинуться на городские кварталы в 1998 году, в 2010 году – по устранению ЧС на трассе «Дон», которая возникла из-за снежных заторов в Воронежской области и организацией борьбы с пожарами в лесах на юге России.

В 2014 году, когда стала особенно актуальна проблема с беженцами из Украины, отвечал за операцию по их встрече и размещению на юге страны, в Воронежской области, в 2018 году был занят в работе по предотвращению ЧС на ЧМ по футболу.

Игорь Кобзев – генерал-полковник внутренней службы. Его труд отмечен госнаградами и наградами МЧС.

Биография губернатора Иркутской области Игоря Кобзева: направлен в Приангарье

Президент страны направил Игоря Кобзева в Приангарье. 12 декабря 2019 года указом Владимира Путина он назначен врио главы региона. Сразу же его задачей стало решение проблем Тулуна и остальных территорий, пострадавших от наводнения, предотвращение пожаров в тайге, которые стали настоящим бедствием региона. Обнаружилось много экономических и социальных проблем, в том числе в сфере образования и здравоохранения, которые также необходимо было срочно решать. На этот период выпало и руководство регионом в период коронавирусной пандемии, что требовало максимально слаженных действий всех структур региона.

Получилось. Население оценило развернувшиеся перед Приангарьем перспективы улучшения качества жизни в регионе и те усилия, которые приложил к этому сам Игорь Кобзев. На выборах 13 сентября 2020 года он набрал большинство голосов (60%) и теперь биография избранного губернатора Иркутской области Игоря Кобзева прочно связана с Сибирью. На его деятельность на посту главы региона возлагается много надежд, и прежде всего – на стабильность в обществе и примирение региональных элит, борьба которых длительное время приводила к серьезным проблемам и тормозила развитие территории.

Игорь Иванович Кобзев женат. У него крепкая семья и трое детей. Сын, первоклассник, в этом году пошел в иркутскую школу.

Биография губернатора Иркутской области Игоря Кобзева: