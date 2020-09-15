Паводок из-за сильных дождей угрожает нескольким районам Иркутской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дожди в Иркутской области идут уже несколько дней. В горах выпал снег. Больше всего его оказалось на Хамар-Дабане, в Слюдянском районе. Метеорологи называют цифру - 65 мм осадков. Все это угрожает паводком сразу нескольким районам региона. Тем более, что в ближайшие дни синоптики обещают потепление. На реках, где есть опасность паводка из-за повышения уровня рек, дежурят спасатели. Подтопление угрожает и нескольким участкам в Октябрьском районе Иркутска.

-По состоянию на утро 15 сентября уровни воды в реках Иркутской области ниже критических отметок, за исключением реки Кирей в районе населенного пункта Уйгат Тулунского района, где в течение суток отмечалось повышение уровня воды до отметок близких к критическим, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды до отметок 340-370 см, при критической отметке 350 см, с выходом воды на пойму в пониженных участках местности.

Сейчас поселок Уйгат отрезан от большой земли. Автомобильную дорогу подтопил разлившийся ручей. В то же время, как отмечают спасатели, угрозы подтопления жилых домов нет. В поселке Кирей живут 95 человек. Здесь опасности затопления домов нет. Оперативные группы спасателей дежурят в Тулунском районе, чтобы при необходимости организовывать переправу и помочь людям, а также доставить продовольствие.

На реке Ушаковке в Октябрьском районе города Иркутска уже сейчас строят временную дамбу для защиты от наводнения, используют мешки с песком. Под угрозой, в случае разлива Ушаковки, могут оказаться улица Вилюйская и садоводства. По прогнозам, в ближайшие сутки ожидается повышение уровня воды до отметок 210-240 см, затопление прибрежных участков местности.

Между тем, природа не склонна щадить жителей региона. Осень вступила в свои права. По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки в южных, центре региона, в верхнеленских районах местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом. На других реках области, за исключением реки Витим, протекающей в районе Бодайбо, ожидается повышение уровня воды до 65 см. До опасных отметок вода добраться не должна.

И все же, режим повышенной готовности в связи с подъемом воды в реках, установлен в Тулунском, Шелеховском районах и в Тальянах Усольского района. Оперативные группы администраций круглые сутки наблюдают за уровнем рек и тем, как складывается обстановка.