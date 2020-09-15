Игорь Кобзев: Свое будущее связываю с Иркутской областью

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область выбрала губернатора. Им стал Игорь Кобзев, которого в декабре прошлого года Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы региона. Итог его работы – это голоса избирателей. Жители Приангарья четко дали понять, что они за развитие региона, за консолидацию всех ветвей власти, за поддержку федерального центра и реализацию крупных проектов.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Победив на выборах, Игорь Кобзев заявил, что у него нет времени смотреть по сторонам, а есть четкая задача по реализации масштабных целей.

- Все решения должны приниматься в интересах людей, - подчеркнул он. – Важно, чтобы область развивалась. Мы набрали хороший темп. Теперь нужен результат. Его мы ждем в рамках решения проблем накопленного экологического вреда на «Усольехимпроме» и БЦБК. Площадки должны быть полностью рекультивированы к 2024 году. Для меня важна работа на территориях. Буду постоянно встречаться с людьми, чтобы получить обратную связь. Свое будущее я связываю только с Иркутской областью. Здесь моя семья, дети. Я живу этой территорией и не собираюсь при любом удобном случае летать в Москву. Это я буду делать только по служебной необходимости.

Глава региона сообщил, что в течение трех месяцев будет сформировано правительство.

- Я заинтересован в привлечении и молодежи, и тех, кто имеет большой практический опыт, словом, всех, кто является патриотом Иркутской области, - сказал Игорь Кобзев.

В беседе с журналистами глава Приангарья отметил, что готов отвечать на любые, даже самые неудобные вопросы. И представители СМИ не преминули этим воспользоваться.

- Что вам помогло победить?

- Думаю, доверие жителей. Я – человек военный и все поставленные передо мной задачи обязан выполнить. Люди смотрят на результат работы. Избирательная кампания была непростой. Но ее итоги позволят не снижать темпов развития региона, которые были взяты изначально. Для меня важна консолидация всех патриотично настроенных сил, которые стремятся изменить жизнь в Иркутской области к лучшему. Сегодня нужно просто работать. Когда бизнес будет оценивать ситуацию в регионе, как стабильную, он придет сюда с проектами и инвестициями. Я – за стабильность. Политика должна быть при экономике, а не во главе. Необходимо, чтобы экономика развивалась, а политические силы давали свои предложения, как это лучше сделать. При этом, конечно, могут быть споры и критика. Но итогом должен стать результат.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

- Насколько вы планируете обновить правительство региона?

- Костяк остается. Предложения по составу будет давать, в том числе, председатель правительства Константин Зайцев. Кандидатуры должны обсуждаться с общественностью, с муниципальными образованиями. И, как я уже не раз говорил, каждый претендент должен быть проверен правоохранительными органами.

- Вы определились с кандидатурой в Совет Федерации РФ?

- Да. Андрей Чернышев, депутат Госдумы. Это кандидат под номером один.

- Какая сфера народного хозяйства Иркутской области на ваш взгляд сегодня нуждается в наибольшем внимании?

- Строительство, здравоохранение, образование, дороги… Вопросы по этим направлениям у всех жителей, что называется, на устах. Еще одна серьезная проблема – отсутствие телефонной связи со многими населенными пунктами. Я проехал от Жигалово до Окунайского в Казачинско-Ленском районе, и на всем протяжении пути, а это более 200 км, связи не было. Исправление этой ситуации – стратегическая задача. Люди должны иметь все условия для комфортного проживания.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

- В рамках визита Министра экономического развития России шла речь о строительстве аэропорта в Бодайбо. Также обсуждалась модернизация аэропорта Иркутска. Как будут реализовываться эти проекты?

- Я попросил заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина перенести строительство аэропорта в Бодайбо с 2024 на 2021 год. Проектный комитет состоялся, просьба была удовлетворена. Так что приступаем к работам. Что касается Иркутска, то сегодня стоит вопрос о модернизации аэропортового комплекса. Нужно реконструировать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки. Мы должны принимать воздушные суда разных типов. Задача – войти в федеральный проект. Ориентировочно стоимость работ составит около 10 млрд рублей. По аэропортовому комплексу мы готовы рассмотреть концессию.

- Как вы будете выстраивать общение с жителями?

- Конечно, продолжу поездки по региону. Кроме того, я общаюсь с людьми в социальных сетях, читаю комментарии, некоторые из них фотографирую, отправляю министрам, чтобы они срочно взялись за решение проблемных вопросов. Нередко я планирую свои передвижения по области с учетом просьб людей проехать там-то и там-то. Когда население что-то беспокоит, нельзя стоять в стороне. Вопросы в соцсетях жители ставят правильные. На них нужно отвечать.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

- Ваш ребенок пошел в школу в Иркутской области. Какие у него впечатления, что он вам рассказывает об учебе?

- Рассказывает, что сидит на второй парте с девочкой, ходит с ней за ручку. Говорит, что учительница хорошая, питание нормальное. Оценки им пока не ставят. Поэтому все прекрасно. Средний сын в следующем году будет поступать в вуз. На семейном совете мы решили, что ему стоит рассмотреть один из университетов Иркутска. Здесь хорошая научная база. Высшее учебное заведение он выберет сам. За детей не надо решать. Мы будем только предлагать направления. Пусть делает свою судьбу сам.

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