"Успели снять медведя на видео": косолапый, услышав звук мотора, вышел "проверить" автомобили. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Встретить в тайге на лесной дороге косолапого - не такая диковинка, как кажется. Поэтому, кстати, собираясь в лес за ягодами или грибами, стоит быть осторожнее. Проще всего, когда мишка бежит по тропинке, а ты едешь на автомобиле. Это достаточно безопасно, медведь наперерез не побежит и атаковать не станет. Тогда можно и видео снять, как это сделали сибирские лесники из Бурятии, патрулируя территорию недалеко от поселка Баргузин на севере Байкала.

«Мы были на патрулировании, как вдруг заметили, что из кустов выбежал медведь. Видимо, ему стал интересен звук автомобиля, он выбежал посмотреть, но потом испугался и побежал от нас» - поделился главный лесничий Куйтунского лесничества, Иван Кожевников.

В агентстве лесного хозяйства республики рассказывают, что лесники очень часто встречают косолапых, особенно во время тушения пожаров в тайге. Они приходят на запах гари.

«В этом году мы встретили медведя на тушении. Он вышел прямо к кромке пожара, но мы не стали паниковать, собрались в кучку и начали стучать оборудованием, чтобы он ушел» - рассказывает Иван.

Мишки не любят громких и резких звуков. Поэтому медведь повернулся и вышел.