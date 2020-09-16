Игорь Кобзев: Я дал слово офицера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Избранный губернатор Игорь Кобзев стал гостем радиостудии «Комсомольской правды» (91,5 FM в Иркутске, 99, 5 FM в Братске).

Глава региона рассказал, как непросто проходила избирательная кампания. Но ее итогом стала победа, обусловленная доверием жителей.

- Семья поддерживала, давала силы и энергию для дальнейшей работы, - начал откровенный разговор Игорь Кобзев. - Рано утром 13 сентября, когда уже были известны предварительные итоги, я вспомнил 13 декабря 2019 года. В этот день я впервые спустился с трапа самолета в Иркутской области. На следующий день уехал в Тулун. Ровно 9 месяцев прошло. Это символично.

Глава региона напомнил о том, какая работа была проведена за прошедший период. Началась ликвидация отходов БЦБК и «Усольехимпрома», активизировался процесс восстановления пострадавших от наводнения территорий региона.

Игорь Кобзев объехал практически всю Иркутскую область, за непродолжительный период преодолел более 11 тыс.км. В ближайшее время он планирует продолжить знакомство с регионом и посетить Бодайбинский, Мамско-Чуйский и Балаганский районы.

- Я обещал жителям, что буду защищать их интересы. Дал слово офицера. Его просто так не дают. Не буду уходить от ответственности, намерен довести все свои действия до логического результата, - подчеркнул Игорь Кобзев. – Останавливаться на достигнутом нельзя. Мы набрали хороший темп, нужно двигаться дальше. Иркутская область достойна большего. Нужно сдвинуть с мертвой точки проблемы, которые копились здесь годами. Задача сложная, будем ее решать.

Глава региона особо отметил, что будет защищать жителей Ольхонского района, чтобы они смогли легализовать свое право жить на этой природной территории.

- На протяжении многих лет эти вопросы не решались. Нужно определить границы территории и сделать так, чтобы в Ольхонском районе строились школы, больницы, детские сады, создавалась необходимая инфраструктура, - сказал глава Приангарья.

Игорь Кобзев также подчеркнул, что для него важно консолидировать все патриотично настроенные силы, готовые работать на благо региона.

Трансляция на сайте https://www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в г. Иркутске, 99, 5 FM в г. Братске.

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