Треть состава Общественной палаты Иркутской области сформирована областным парламентом

Депутаты и спикер Заксобрания встретились с членами Общественной палаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По традиции, Законодательное Собрание утверждает на сессии, попадет ли тот или иной кандидат в состав Общественной платы. Правда, областной парламент формирует только треть, еще 21 человека выбирает губернатор Иркутской области. А затем уже утвержденные члены Палаты «добирают» еще 21 коллегу. Таким образом, в состав Общественной палаты Приангарья входят 63 человек, которые на ближайшие годы и становятся одними из главных помощников власти.

На сессии Законодательного Собрания 16 сентября как раз и был голосованием определен 21 член нового состава Общественной палаты. А на следующий день депутаты встретились с общественниками. Приветствуя участников встречи, глава областного парламента Александр Ведерников поздравил всех с этим событием и отметил, что Общественная палата в своих рядах собирает мудрых, опытных и авторитетных представителей гражданского общества.

Председатель Общественной палаты Иркутской области пятого-шестого созывов Владимир Шпрах рассказал, что в этот раз было много желающих попасть в палату – 167 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-спикеры Ольга Носенко и Кузьма Алдаров поздравили членов Общественной палаты с утверждением и пожелали плодотворной работы на благо общества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Очень важна вовлеченность Общественной палаты во взаимодействие с властью, - сказал Александр Ведерников. - Ведь Палата является органом, который должен выстраивать вертикаль взаимодействия с общественными советами в таких значимых сферах как здравоохранение, образование, культура и социальное обеспечение. Важно, чтобы члены Палаты участвовали и в системе управления над реализацией национальных проектов, а также в оценке контроля качества оказания услуг нашим гражданам».

Из 21 кандидата, утвержденного Законодательным Собранием – 10 новички. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Ведерников подчеркнула, что в Общественную палату входят мудрые, опытные и авторитетные представители гражданского общества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, задолго до утверждения кандидатов в Общественную палату в областном парламенте кропотливо отбирали претендентов. Обычно, некоммерческие организации формируют список активистов (или они сами себя выдвигают), а затем уже персоналии рассматриваются на заседаниях комитетов ЗС. По времени этот процесс занимает около двух месяцев.

В течение месяца будет сформирован уже полный состав палаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Марина Кондрашова, руководившая комиссией по культуре Общественной палаты, отметила, что в работе нужно ориентироваться, прежде всего, на внесение конкретных предложений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы выбираем лучших из лучших, - рассказал «Комсомолке» председатель комитета по госстроительству Виталий Перетолчин. - Заявок от тех, кто хотел бы поучаствовать в общественной жизни региона, было много, что радует. Палата обновляется, но, безусловно, самые активные её члены по предложению депутатского корпуса там остаются. Появляются и новые люди, что логично, ведь без свежих мыслей и идей, наверное, невозможно. И это тоже один из основных подходов, что должны приходить и новые представители из разных сфер.

Ирина Петшик рассказала, что Общественная палата продолжит заниматься социальными вопросами. Особое внимание – малоимущим, многодетным семьям детям-инвалидам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впервые Общественная палата Иркутской области была созвана в 2007 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Кто уже вошел в состав Общественной палаты?

Заксобрание утвердило 21 кандидата. Это:

- Бабкина Тамара Антоновна - председатель Совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья»;

Тамара Бабкина много лет возглавляет общественную организацию «Солдатские матери Прибайкалья». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Батуев Зоригто Баирович - Ширээтэ лама (настоятель) Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржелин»;

- Бояркина Екатерина Васильевна – заслуженный эколог Иркутской области, почетный член Общероссийской общественной организации «Всероссийское Общество Охраны Природы»;

Бояркина Екатерина Васильевна – заслуженный эколог Иркутской области. В Общественной палате занимается вопросами экологии и охраны экологической среде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Зяблова Валентина Васильевна - руководитель поискового отряда «Байкал»;

- Капустенский Анатолий Павлович - полковник милиции в отставке, заслуженный работник МВД России;

- Кондрашова Марина Александровна – председатель Совета Городского благотворительного фонда местного сообщества «Наследие иркутских меценатов»;

- Котоманов Владимир Михайлович - председатель общественного координационного Совета в области развития предпринимательства при администрации Ангарского городского округа;

- Кузин Андрей Аркадьевич - советник генерального директора ООО «Вторчермет»;

В Палату входят люди самых разных профессий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Лавыгин Анатолий Егорович - директор Иркутского областного центра образования;

- Лысков Алексей Вячеславович – председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;

- Матвеев Павел Анатольевич – председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов разведки и подразделений специального назначения;

В структуре Палаты – 12 комиссий по направлениям. Например, по здравоохранению, науке и образованию, поддержке материнства и детства и другим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Матвеев Сергей Александрович - президент СОЮЗА охото- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока;

- Мингалеев Фарит Мирзагитович – имам-хатыб Иркутской Соборной мечети, муфтий Иркутской области;

- Омелянчук Галина Николаевна - координатор межрегионального общественного благотворительного фонда «Единство»;

- Петшик Ирина Сергеевна – руководитель исполкома Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления»;

- Прокопьев Николай Федорович - глава Совета старейшин агропромышленного комплекса Иркутской области, председатель Совета Иркутской региональной общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) агропромышленного комплекса Иркутской области»;

Николай Прокопьев - тоже не новичок. Курирует вопросы, связанные с развитием региона, а также противодействия коррупции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Садовникова Марианна Николаевна - руководитель НКО «Иркутский Молодежный Фонд правозащитников «ЮВЕНТА»;

- Снарский Сергей Афанасьевич - исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации «Братство во имя Святителя Иннокентия Иркутского»;

- Суворова Нина Ивановна - руководитель областной общественной организации «Российский союз сельских женщин»;

- Усов Сергей Леонидович - Председатель правления Русского национального благотворительного фонда имени святителя Иннокентия (Иркутского);

- Ханхалаев Александр Казакович - член Иркутского регионального общественного движения Содействия социально-экономическому развитию Иркутской области «Любимый край».