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Сибиряк убил случайную знакомую после ночи любви, узнав, что она больна

Мужчина получил длительный тюремный срок
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Сибиряк убил случайную знакомую после ночи любви, узнав, что она больна

Сибиряк убил случайную знакомую после ночи любви, узнав, что она больна

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 38-летней Мариной (имя изменено), 30-летний житель Усолья-Сибирского Владимир (имя изменено) познакомился случайно, когда 29 декабря 2019 года, навеселе возвращался с предновогоднего корпоратива на работе. Немного пофлиртовав с малознакомой дамой, мужчина неожиданно получил от нее приглашение, продолжить вечер у нее дома. Романтика после попойки и ночи любви закончилась на утро. После интимной связи, хозяйка квартиры огорошила гостя, сказав ему, что больна.

Владимир, узнав об этом, пришел в ярость. Он накинулся на женщину и начал ее душить руками, а затем проводом от плойки. При этом он с силой упирался в ее грудь коленями. Дышать Марина перестала через несколько секунд. Мужчина хладнокровно перетащил труп в ванную, и уже собирался выйти из квартиры, как вспомнил про возможных свидетелей. Ночью, Марина сказала ему, что в соседней комнате спят дети. Владимир взял на кухне нож, и отправился резать ничего не подозревающих сына Марины и его друга.

- В спальне он несколько раз ударил их ножом по шее, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. - Затем схватил обоих мальчиков и перетащил их в ванную. Чтобы дети не сопротивлялись, брызнул в них газовым баллончиком, и продолжил бить ножом.

Чудом, 13-летний сын погибшей Марины смог выбить нож у изверга. Пока тот ходил на кухню за другим, мальчик выбежал из квартиры. Его друг остался в ванной. Даже страшно представить, что испытал ребенок, когда убийца вернулся с ножом. Во время следующего удара, ребенок увернулся, и удар пришелся в стену, лезвие сломалось. В это время сын Марины постучал в дверь соседа снизу и попросил у него помощи. Тот не испугался, вышел в подъезд, скрутил пытавшегося сбежать Владимира и удерживал его до приезда полиции. При этом сам пострадал.

На суде, который состоялся 18 сентября, Владимир признал свою вину в убийстве женщины. Что касается детей, то по его словам, их он убивать не хотел. Но это не помогло ему избежать длительного тюремного срока. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, отбывать которые преступник будет в колонии строгого режима. Кроме того, ему ограничили свободу на 1,5 года после освобождения.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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