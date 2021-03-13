Иркутск в середине рейтинга по качеству городской среды

В Иркутске есть свои плюсы и минусы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Индекс качества городской среды - это инструмент для оценки ее качества и условий формирования. Такой рейтинг рассчитывает Минстрой России. Основных критериев шесть: жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая, общегородское пространство. А в целом индикаторов 36, и они включают в себя такие нюансы, как доступность объектов для маломобильных групп населения, объектов культуры, спорта и прочие.
Сразу скажем, что самые свежие данные еще не готовы.
- До 1 апреля 2021 года Минстрой России проведет расчет индекса качества городской среды за 2020 год, - сообщили «Комсомолке» в региональном ведомстве.
Но есть результаты 2019 года. И они таковы:
Максимальное число баллов (а значит, с этим все более-менее хорошо) Иркутск получил за то, что:
- достаточно много многоквартирных домов признаны аварийными и включены в программу переселения;
- в основном горожане проживают в благоустроенных квартирах, в которых есть горячая и холодая вода, свет отопление;
- развита общественно-деловая жизнь;
- приятное внешнее оформление городского пространства;
- разнообразна культурно-досуговая и спортивная инфраструктура;
- иркутяне обеспечены качественной питьевой водой.
А вот минимальное количество баллов город получил за то, что:
- мало твердых коммунальных отходов отправляется на обработку и утилизацию;
- много многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. То есть у нас мало МКД, жители которых перевели землю (придомовую территорию) в собственность, а значит, не могут самостоятельно принимать решения о строительстве на участке детских площадок, благоустраивать его по своему усмотрению, организовывать парковки и т.д.;
- есть проблемы с ливневой канализацией;
- есть вопросы по озеленению и привлекательности зеленых зон, а также не хватает городских лесов, парков, садов;
- большое количество дорожно-транспортных происшествий.
НА ЗАМЕТКУ
Как проводят расчет…
Частично используется информация, которую предоставляет муниципалитет в региональный минстрой, частично из открытых данных - геоинформационных систем, соцсетей. По результатам городу присваивается статус города с благоприятной городской средой (индекс выше 50%, т.е. от 181 до 360 баллов) или города с неблагоприятной городской средой (индекс 50% и ниже, т.е. от 0 до 180 баллов).
… и для чего?
- Индекс формируется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе, чтобы определить размер субсидии из федерального бюджета тому или иному региону, - конечно, чтобы улучшить эти показатели, - объяснили в региональном минстрое. - Есть, безусловно, еще много условий, чтобы получить эти деньги. Но индекс принимается во внимание. Для Иркутской области размер этой субсидии на 2021 год составил 903,4 млн рублей.