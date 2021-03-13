Иркутск в середине рейтинга по качеству городской среды

В Иркутске есть свои плюсы и минусы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Индекс качества городской среды - это инструмент для оценки ее качества и условий формирования. Такой рейтинг рассчитывает Минстрой России. Основных критериев шесть: жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая, общегородское пространство. А в целом индикаторов 36, и они включают в себя такие нюансы, как доступность объектов для маломобильных групп населения, объектов культуры, спорта и прочие.

Сразу скажем, что самые свежие данные еще не готовы.

- До 1 апреля 2021 года Минстрой России проведет расчет индекса качества городской среды за 2020 год, - сообщили «Комсомолке» в региональном ведомстве.

Но есть результаты 2019 года. И они таковы:

Максимальное число баллов (а значит, с этим все более-менее хорошо) Иркутск получил за то, что:

- достаточно много многоквартирных домов признаны аварийными и включены в программу переселения;

- в основном горожане проживают в благоустроенных квартирах, в которых есть горячая и холодая вода, свет отопление;

- развита общественно-деловая жизнь;

- приятное внешнее оформление городского пространства;

- разнообразна культурно-досуговая и спортивная инфраструктура;

- иркутяне обеспечены качественной питьевой водой.

А вот минимальное количество баллов город получил за то, что:

- мало твердых коммунальных отходов отправляется на обработку и утилизацию;

- много многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. То есть у нас мало МКД, жители которых перевели землю (придомовую территорию) в собственность, а значит, не могут самостоятельно принимать решения о строительстве на участке детских площадок, благоустраивать его по своему усмотрению, организовывать парковки и т.д.;

- есть проблемы с ливневой канализацией;

- есть вопросы по озеленению и привлекательности зеленых зон, а также не хватает городских лесов, парков, садов;

- большое количество дорожно-транспортных происшествий.

НА ЗАМЕТКУ

Как проводят расчет…

Частично используется информация, которую предоставляет муниципалитет в региональный минстрой, частично из открытых данных - геоинформационных систем, соцсетей. По результатам городу присваивается статус города с благоприятной городской средой (индекс выше 50%, т.е. от 181 до 360 баллов) или города с неблагоприятной городской средой (индекс 50% и ниже, т.е. от 0 до 180 баллов).

… и для чего?

- Индекс формируется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе, чтобы определить размер субсидии из федерального бюджета тому или иному региону, - конечно, чтобы улучшить эти показатели, - объяснили в региональном минстрое. - Есть, безусловно, еще много условий, чтобы получить эти деньги. Но индекс принимается во внимание. Для Иркутской области размер этой субсидии на 2021 год составил 903,4 млн рублей.