«Мы гордимся, что работаем на Братской ГЭС»

Фото: Архив компании

В 2020-м Братск отмечает 65-летний юбилей. А в следующем году свое 60-летие отпразднует Братская ГЭС. Благодаря ей в глухой тайге появился город, который сегодня по праву называют северной столицей Иркутской области.

Об истории гидроэлектростанции, дне сегодняшнем и перспективах развития мы поговорили с Константином Молодкиным, директором Братской ГЭС.

Кстати, его дед, Константин Князев, в 1960-е годы был первым директором этой гидроэлектростанции. И сейчас на предприятии еще работают сотрудники, которые пришли сюда при легендарном Князеве. Поэтому на внуке лежит особая ответственность. Его многие сравнивают с дедом, и Константин Александрович старается не подвести знаменитого родственника. После окончания Новосибирского технического университета он вернулся в родной город и прошел на станции все ступени карьерной лестницы. На какое-то время уезжал в Иркутск, но вернулся на Братскую гидроэлектростанцию уже на руководящий пост.

Героическая стройка

- Рождение Братска неразрывно связано с Братской ГЭС, - рассказывает Константин Молодкин. - В конце 1954 года в глухой тайге, за сотни километров от крупных населенных пунктов, началось строительство одной из мощнейших гидроэлектростанций страны и мира.

Константин Молодкин, директор Братской ГЭС En+ Group. Фото: Архив компании

Напорные сооружения ГЭС образовали уникальное, крупнейшее в России по полезному объему Братское водохранилище. Площадь его зеркала 5470 кв.км. Водоем называют Братским морем.

Братская ГЭС - третья по мощности в России. С 28 ноября 1961 года она выработала более 1,2 трлн кВт.ч электроэнергии. Среднегодовая выработка составляет около 22 млрд кВт.ч.

В 1957 году, 30 марта, было завершено первое перекрытие Ангары. В этом же году ЛЭП Иркутск - Братск вступила в строй. Линия в 650 километров по сложному рельефу с непроходимой тайгой, болотами по нормам должна была возводиться более четырех лет, но мужественные строители, комсомольцы-энтузиасты самоотверженным трудом почти вдвое сократили плановые сроки и за два с половиной года сдали объект. Эта ЛЭП стала первой в Сибири с напряжением 220 кВ. Она навсегда вошла в историю «Братскгэсстроя» как трасса мужества.

В августе 1958 года на строительство Братской ГЭС всем классом приехали выпускники Черемшанской школы Татарской АССР вместе с классным руководителем Ефимом Клебановым. 26 юношей и девушек в совсем юном возрасте стали участниками грандиозной стройки. Вскоре к ним присоединились еще восемь учащихся этой школы. Приезд ребят совпал с введением в действие первого учебного комбината, так что все получили рабочие специальности. Трое из тех одноклассников до сих пор живут в Братске.

А в 1959-м начался штурм Ангары. За 19 часов беспрерывной работы было остановлено стремительное течение реки. Точный инженерный расчет гидротехников, ударная работа водительских бригад, крановщиков и управленческого звена вывели Братскую ГЭС на новый этап строительства.

В те знаменательные дни посмотреть на грандиозное зрелище приехали многие известные люди из СССР и зарубежных стран.

В 15:30 18 июня прогремел первый взрыв на верховой перемычке, чтобы открыть Ангаре, стиснутой в левобережном русле, новый путь в правобережный котлован. Вечером первая колонна из 150 автомобилей, груженных огромными диабазовыми глыбами, двинулась на штурм могучей реки. Только за первый час в воду было сброшено более 3,5 тысячи тонн каменной породы, всего же на укрощение строптивой реки ушло 15 тысяч тонн. Легендарное перекрытие состоялось 19 июня.

Работы велись круглосуточно. Окончательный акт о приемке Братской ГЭС в промышленную эксплуатацию с оценкой «отлично» был подписан 8 сентября 1967 года.

Машинный зал Братской ГЭС Фото: Архив компании

Наследие области

Сегодня основным потребителем электроэнергии станции является Братский алюминиевый завод. В последние годы на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group, реализуется одна из самых масштабных программ технического перевооружения гидростанций в России «Новая энергия». В ее рамках производится комплексная замена не только основного оборудования (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного. «Новая энергия» - ключевой инвестиционный проект En+ Group.

- Основные задачи неизменны - это надежное электроснабжение потребителей, - говорит директор Братской ГЭС. - Модернизация оборудования идет постоянно, с первых дней. В настоящее время на ГЭС заменены рабочие колеса 12 гидроагрегатов и обновить предстоит еще шесть.

Замена рабочих колес позволила повысить их КПД до 95,3%. Благодаря реализации этого проекта, компания En+ Group стала одним из победителей состоявшегося в 2010 году первого конкурса проектов Киотского протокола. Проект позволил увеличить выработку электроэнергии на ГЭС, сократить генерацию на тепловых электростанциях и, следовательно, снизить выбросы СО2 в атмосферу.

Кроме основного оборудования в рамках обновления станции, инициированной компанией En+ Group, ведется работа по всестороннему развитию и поддержанию надежности станции. Например, на Братской ГЭС заменили маслонаполненные кабельные линии от блочных трансформаторов до ОРУ 220 кВ на кабель из сшитого полиэтилена. Он надежнее, обладает высокой пропускной способностью и более эффективен. Благодаря этой технологии повышается противопожарная безопасность, безопасность персонала, снижаются экологические риски.

Еще модернизировали оборудование ячеек ЛЭП 220 кВ на БГЭС: заменили воздушные выключатели на элегазовые, которые требуют меньшего обслуживания и отличаются большей отключающей способностью.

Также заменили трансформаторы тока и устаревшие комплекты защит на электромеханических реле на современные микропроцессорные защиты. Таким образом, компания повышает надежность станции и снижает вероятность повреждения оборудования при авариях во внешней сети. И это лишь обобщенный короткий список непрерывной работы по развитию гидротехнического объекта, которую ведет En+. Сегодня на предприятии трудится около 250 человек. Также порядка 150 человек входит в дочернюю компанию «ГЭС-ремонт».

- Мы все гордимся, что здесь работаем, - подчеркивает Константин Молодкин.

Так как 28 ноября 1961 года на станции запустили в работу первый гидроагрегат, в следующем году ГЭС отметит юбилей. К этой дате предприятие активно готовится. В частности, будет сделана архитектурная подсветка на врезках Братской ГЭС. Уже идут проектные работы.

По словам Константина Молодкина, в будущем есть планы подсветить всю станцию.

А к юбилею города на левой и правой врезках ГЭС были привели в порядок стенки, где создано два панно - диптих «Покорение Ангары».

Уникальное произведение включено в перечень объектов культурного наследия Иркутской области. В этом году на него получены охранные обязательства.