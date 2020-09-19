Пить или не пить, вот в чем вопрос. Как читинская деревня Ульяновка стала зоной трезвости. Фото: администрация Шилкинского района Забайкалья.

Скажем сразу, история с вдруг протрезвевшей деревней Ульяновкой где-то в читинской глуши доверия не вызвала. Мало ли победных реляций пишется о победе над алкоголизмом. А как ты это сделаешь? По сути, есть один рецепт, он же универсальный. Загрузить людей работой, которую они будут любить и ценить, а еще обеспечить достойный досуг. А как с этим в сельской местности? Сложно. Вот то-то и оно.

Ульяновка больше не самое пьяное село в округе

Ульяновка - деревня по всем меркам маленькая. Можно сказать, почти хутор - около 180 жителей. Вся жизнь здесь проистекает на центральной усадьбе прежнего колхоза, а ныне сельхозартели, в соседнем селе Верхняя Хила. Благо, до нее всего ничего - километров семь по дороге. Здесь и населения больше, и все есть. В Ульяновке сейчас нет даже магазина. Говорят, что державший здесь лавку торговец снялся с насиженных мест, узнав, что местные бабы с вилами пошли в борьбе за трезвость.

- С вилами мы, конечно, никуда не ходили, - отмахивается староста села Ольга Лисичникова, - просто собрали очередной сход и решили, что так жить нельзя. Когда через дом спиртным торгуют, а слава об Ульяновке ходит как о самом пьющем селе в районе, приятного мало. Вот мы и избавились от точек по торговле спиртным. Это, конечно, не значит, что в деревне нетрезвого человека больше не встретишь, - из соседнего села привозят, - но пить сейчас все равно стали меньше. И это лишь начало пути.

От пьянок в деревне устали. Местные женщины настроены решительно: бражку не ставят, самогонку не гонят.

- За трезвую Ульяновку мы начали биться 10 лет назад, когда стало ясно, что деревню надо спасать, - говорит Ольга Лисичникова. - Собрались, посовещались и решили. Наше объединение назвали «Надежда». Провели субботники, благоустройство на улицах, праздники в клубе. Пьяниц начали вытаскивать из запоев. Так и пришли к идее полного отказа от спиртного. А в этом году мы выиграли еще и конкурс «Трезвое село». Баннер на въезде поставили. Одним словом, женсовет - это сила.

- Да, за водкой семь километров к нам в Верхнюю Хилу не каждый пойдет, - согласна замглавы села Татьяна Миронова. - Дорога неблизкая, а зимой так особенно. Надо брать лошадь или на мотоцикл садиться. А у них в деревне и правда больше не торгуют. Можно сказать, алкоголь из Ульяновки выселили. Там сейчас только магазин в отделении почты есть. И машина хлеб привозит. Все. За всем остальным они к нам ездят. Я, кстати, ульяновцев в этом целиком поддерживаю. В Якутии же получилось, а наша деревня чем хуже?!

«Зону трезвости» в Ульяновке поддержал губернатор края

Объявление деревни Ульяновки форпостом трезвости в крае поддержал и глава Забайкалья. Пьянство уже давно стало настоящим бичом Читы и ее окрестностей, с этим надо как-то бороться. Почему бы и не подробным образом, раз жители «за»?

- В тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни, будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее. Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье станет больше. Это во многом зависит от успеха Ульяновки, - заявил на празднике, который организовали в деревне, губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Представители общества трезвенников края честно признали, что уровень алкоголизации Ульяновки - не то, что раньше.

- У нас в Ульяновке есть небольшой Дом культуры, медпункт и почта. Все. Поэтому мужики дома почти не бывают, они работают вахтами на шахтах, деньги зарабатывают приличные, домой возвращаются ненадолго, - говорит и Ольга Лисичникова. - На вахте сухой закон. И мы хотим, чтобы по возвращении они много не пили. Тогда жить будем счастливо.

На это надеются все. Поэтому статус села как непьющего подтвердили официально. Провели праздник, на котором пела песни и танцевала вся округа, в том числе и гости из Читы. Сделали площадку для воркаута - металлическую, на века, на турниках уже местные пацаны круги наворачивают. Посадили, как водится, деревья....

Площадка для воркаута стала предметом живейшего интереса у пацанов.

PS Гости уехали. А в Ульяновке началась обычная жизнь. Страда. Сейчас там ловят сухие деньки, чтобы успеть накосить и грести сено. Летом с погодой на сенокос не повезло. Копают картошку. Пить некогда. Тем, у кого есть хозяйство, огороды и желание жить лучше.