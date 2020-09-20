Крестный ход на мотоциклах: икона и мощи святого Александра Невского, хоругви, во главе колонны священник. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Зрелище, которое завораживает. В Иркутске 20 сентября состоялся ежегодный байкерский крестный ход. Этой традиции нынче минуло 12 лет и с каждым годом в колонне мотоциклистов все больше участников. Как и двенадцать лет назад место встречи изменить нельзя: отслужив утреннюю службу в храме Александра Невского, что у залива Якоби, его настоятель отец Марк вышел с кропилом и чашей со Святой водой на парковку. Там его уже ждали десятки байкеров и их пассажиров. Народу набралось человек сто. Окропив участников и мототехнику, сменив облачение на кожаные косуху, штаны и шлем, батюшка сам возглавил колонну. От остальных байкеров его отличал лишь крест на груди.

На мотоцикле священника – специальная «установка», куда легко помещается икона святого благоверного князя Александра Невского, в чью честь и совершается крестный ход. Маршрут меняется каждый год. В этот раз он пролегал через плотину ГЭС, центр города и в Ленинский район - к храму святого Пантелеимона. Пункт «Б» у байкеров каждый год разный. С крестным ходом они уже побывали в Листвянке, в Шелехове, в Ангарске, в Урике, Хомутово…

- С начала мы просто делали кольцо по городу и возвращались к храму на Якоби, - рассказывает постоянный участник байкерского крестного хода Вадим Семенов. – Потом стали делать остановки в других храмах Иркутска и района. Конечно, мы предупреждаем куда поедем, и нас там уже ждут, ведь с нами икона святого Александра Невского с частицей его мощей.

Смотрите фоторепортаж с байкерского крестного хода. Автор фото – Ксения Осадчая.

Отец Марк кропит мототехнику Святой водой. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Икона святого благоверного князя Александра Невского с мощевиком. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Байкерский крестный ход проводят в Иркутске уже 12 лет. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Байкеры приходят ежегодно, чтобы проехать колонной по городу, помолиться. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

К храму приходят и пешеходы. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Отец Марк сам возглавляет колонну. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Колонна байкеров едет по улицам Иркутска. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Байкерский крестный ход проходит в Иркутске уже 12 лет подряд. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Кто-то едет один, а кто-то берет с собой пассажиров. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Крестный ход на мотоциклах 20 сентября 2020. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Крестный ход собирает с каждым годом все больше участников. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Остановка в храме Святого Пантелеимона в Ново-Ленино. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Крестный ход на мотоциклах. Сентябрь 2020. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Каждый год байкеры приезжают в разные церкви Иркутска и района. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

Участники байкерского крестного хода, 20 сентября 2020. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

В обратный путь - к храму Александра Невского. Фото: Ксения ОСАДЧАЯ

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