Сообщения о попытках похищения детей в Усолье-Сибирском прокомментировала полиция

Сообщения о том, что сразу у двух школ произошли попытки похищения детей, перепугали жителей Усолья-Сибирского. В одном из пабликов появился пост, что якобы недалеко от школы №2 женщина поманила за собой девочку под предлогом «покататься на машине». Школьница убежала и рассказала обо всем маме. Вскоре началось бурное обсуждение в соцсетях, и выяснилось, что якобы около школы №5 произошел подобный случай. После этого родители сообщили в полицию. Сыщики уже провели проверку.

- Информация из соцсетей не подтвердилась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выяснилось, что 17 сентября в полицию действительно обращалась мать одной девочки. Дочь рассказала ей, что к ней подошла женщина и пыталась заговорить. При этом в автомобиль ее никто заманивать не собирался.

Несмотря на это, полицейские все же выехали на место. Они опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных рядом со школой. Пока ничего, опасного для ребенка оперативники не нашли. Но ситуация находится в МВД под контролем.

- Больше подобных случаев в Усолье не было, в том числе не подтвердилась информация о школе №5, - добавляют в региональном МВД. – В основном такие сообщения появляются из-за непроверенных слухов. Их опубликовывают в соцсетях, не проверяя у официальных источников.

В любом случае, полицейские советуют родителям еще раз провести беседы со своими детьми и напомнить им, что разговаривать на улицах с незнакомцами и тем более уходить с ними, опасно.