"Подарила почку на день рождения": многодетная мать спасла дочке жизнь, став для нее донором

Мама подарила дочери вторую жизнь. Фото: личный архив.

- В 29 лет мама во второй раз подарила мне жизнь! – плачет, но уже от счастья Юлия Корытова из Улан-Удэ. - 8 апреля 2019 года я праздновала день рождения, а 9 апреля мы полетели в Москву на операцию. Мне пересадили почку, которую мне отдала мама! Сейчас, спустя полтора года, можно с уверенностью сказать, что новый орган прижился и болезнь отступила.

Девять лет на процедурах

А ведь в то, что станет здоровым полноценным человеком, Юля в свое время уже особо не верила. Отчаялась. Болезнь долгие годы мучительно вытягивала из сибирячки жизнь…

- Проблемы с почками у Юленьки начались с двух лет, - рассказывает ее мама Елена Шкулипа. – Вообще у меня пятеро детей – сын и четыре дочки, Юля вторая по старшинству. Растила их фактически одна. Супруг – отец дочерей, ушел из семьи давно, потом я снова вышла замуж, появился сын, но тоже разошлись… Я работала санитаркой в больнице, на скромную зарплату и тянула детей. Хорошо, есть огород и домашнее хозяйство, выручало… Все ребята росли здоровыми, только у Юли так сложилось…

Что случилось? Врожденная патология, осложнение после простуды или что-то другое, - врачи ответить затрудняются. Но девочке поставили серьезный диагноз – «двухстороннее диффузное воспаление мочеточника». Недуг вынуждал семью бесконечно мотаться между Улан-Удэ и Иркутском, искать новые способы лечения. Постоянные недомогания, слабость и боли выматывали Юлю, но, несмотря на это, она продолжала жить полноценной жизнью и не отставать от сверстников. Она училась в школе, общалась с друзьями, нашла хобби - вязание игрушек.

Как ни старались доктора, но в 15 лет Юлю пришлось отправить под нож хирургов – ей удалили мочеточник. Была надежда, что болезнь отступит, увы…

- Я выучилась в колледже на оператора ЭВМ и продавца, - вспоминает Юлия Корытова. – Когда исполнилось 20, хотела устроиться на работу – приглядела даже место в одном магазине, но болезнь снова спутала все планы…

Молодая, красивая девушка увядала на глазах. С каждым месяцем становилось только хуже – тело начало отекать, силы покидали. О работе пришлось забыть, ведь Юлю отправили на гемодиализ. Минимум три дня в неделю по пять часов девушка проводила в республиканской клинической больнице имени Н.А.Семашко на гемодиализе. Процедура сложная и выматывающая. Кровь пациента очищают, прогоняя через фильтр специального аппарата, а затем возвращают в вены. Спустя четыре-пять часов больного отпускают домой, отлеживаться до следующего визита.

- Энергии не было, постоянно болела голова, тряслись руки, - говорит сибирячка. – Кроме того, сильно полнела, мучила жажда. Пить разрешали всего по 0,5 воды в день - пара маленьких кружек. Если превысить норму, начинаются проблемы с дыханием.

Так сибирячка маялась целых девять лет- жила между домом и больницей.

Учиться, работать и строить семью - вот о чем мечтает девушка. Фото: личный архив.

«Мечтаю подарить маме внуков»

Прошлой зимой в больнице Юлия с мамой разговорились с пациенткой, которой пересадили донорскую почку. И успешно.

- Рискнем! - решили Юлия и Елена.

Конечно, они и раньше знали, что такая возможность есть, но не использовали – у семьи попросту не было денег. А теперь, когда все братья и сестры Юли выросли, поддерживают и маму и сестру финансово, шанс на выздоровление уже не казался таким призрачным. Тем более, и операции некоторые клиники делают бесплатно.

Пожертвовать орган сразу вызвалась старшая сестра.

- Я наотрез отказалась принимать почку от 24-летней сестры, ни к чему молодой девушке такие операции, - рассуждает Юлия. - Тогда медобследование на донорство прошла мама. Не могла больше смотреть, как я мучаюсь.

Врачи обрадовали: Елена здорова, и есть шанс, что ее почка у дочери приживется велик. Не затягивая, подали заявку в клинику Москвы. Вылет на операцию назначили на 9 апреля.

Трансплантацию делали бесплатно, а деньги на перелет собрали родные сестры и брат девушки. Пересадка прошла успешно. Боли первое время, конечно, были нестерпимые, но обе женщины испытание прошли стойко.

- Наконец-то я свободна! - счастливо улыбается Юлия Корытова. - Энергия бьет через край, я, наконец-то, занялась фитнесом, чего раньше была лишена, собираюсь поступать в вуз на программиста, найти работу, а, главное, мечтаю встретить настоящую любовь и подарить маме внуков!

Спустя полтора года после операции Юлия расцвела. Фото: личный архив.

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