Герой России Алдар Цыденжапов. Фото: предоставлено "КП"

- Матрос Цыденжапов! – раздается каждый день на вечерней поверке перед отбоем на эскадренном миноносце «Быстрый». В ответ – тишина… Офицеры и матросы опускают головы, чтя минутой молчания память Героя России. Хотя многие из них видели его только на фотографии, что висит на стене над его койкой в кубрике. Вот он, совсем юный, симпатичный парень, в парадной фуражке Тихоокеанского флота и тельняшке, на фоне того самого эсминца, смотрит на них со снимка не по годам серьезным взглядом. Это место в кубрике никогда не будет занято кем-то другим, а сам Алдар Цыденжапов навсегда останется в списках экипажа «Быстрого». Матрос погиб в 19 лет, всего за два месяца за дембеля. Десять лет назад, 24 сентября 2010 года, он предотвратил мощнейший взрыв на миноносце и спас от неминуемой смерти 350 сослуживцев. Сам Алдар сгорел заживо…

Алдар перед самым уходом в армию. Фото: предоставлено "КП"

Алдар Цыденжапов мечтал служить на флоте

- «Каждый парень должен сходить в армию», - он не уставал это повторять, - в разговоре с корреспондентом «КП»-«Иркутск» вспоминает мама Алдара Билигма Цыденжапова и на ее глазах наворачиваются слезы. Воспитание такое… Перед глазами у сына всегда стоял пример деда, отца и старшего брата Булата. Все отдали долг Родине.

Семья Цыденжаповых живет в небольшом поселке Агинское Забайкальского края. Простые, скромные, работящие. Мама Билигма работает медсестрой в детском саду, отец Батор ветеран МВД. После ухода на пенсию трудится охранником в том же садике, что и жена. И детям с пеленок твердили – только своим трудом проложите дорогу в будущее. Всего у Цыденжаповых пятеро ребят - старшие Булат, Баирма и Ирина, и младшие - двойняшки Арюна и Алдар.

- Конечно, мы с мужем хотели, чтобы Алдар сначала получил высшее образование, а уже потом пошел служить. Но разве его переубедишь?.. Если решил, значит так и сделает. И каждое дело доводил до конца, даже в быту. Например, начнет носить дрова с поленницы, не остановится, пока не перетаскает все до последней щепки. Вот после школьного выпускного, летом 2009-го, он нам с отцом и заявил: «Сначала отслужу, а потом буду думать, куда поступать. В августе мне исполнится 18, попадаю под осенний призыв».

Алдар (в центре) в детстве. Фото: предоставлено "КП"

Парень прошел медкомиссию и получил самую высшую категорию по здоровью – «А», что значит годен к службе в любых войсках. Офицеры спросили парня, мол, где хочешь служить, сынок?

- «В военно-морском флоте!» – ответил, не задумываясь.

Пожелание учли, отметку сделали, но буквально перед отправкой на службу Алдар узнал – списках новобранцев ВМФ его нет.

- Пришел домой ужасно расстроенный, - продолжает Билигма Цыденжапова. – Тогда был первый случай, когда сын попросил помощи у отца. Сказал: «Пап, давай вместе сходим в военкомат». Муж потом рассказывал, как Алдар уговаривал военкома отправить его на флот.

И мечта исполнилась. В ноябре 2009-го Алдар, наконец, примерил желанную рубаху матроса с воротничком поверх. Так, родители проводили сына во Владивосток. А через месяц в доме у Цыденжаповых раздался звонок:

- Учебку прошел! Распределили на эскадренный миноносец «Быстрый»!» - сообщил счастливый матрос родителям.

Это универсальный боевой корабль патрулирует морские рубежи страны, и может противодействовать не только кораблям и подводным лодками противника, но и авиации.

Посвящение в моряки. Алдар пьет морскую воду. Фото: предоставлено "КП"

Внимание, аварийная тревога!

- Я познакомился с Алдаром Цыденжаповым уже на корабле, - говорит его самый близкий армейский друг Эдуард Кононенко. – Мы одного призыва, но я в учебке не был, сразу попал на эсминец. Выяснилось, что мы земляки, я из Читы, стали друг друга поддерживать. Алдар всегда относился к службе серьезно. После дембеля мечтал подписать контракт. Он, наверное, больше всех нас следил за внешним видом. Помню, трет бляху на ремне до блеска, а мы с пацанами смеемся: «Алдар, ты скоро якорь на ней сотрешь!». Он и первым начал готовить парадную форму на дембель. Так и не примерил…

А о той черной дате, 24 сентября 2010 года, в которой Алдар Цыденжапов остался навсегда, Эдуард и спустя 10 лет не может говорить спокойно. У взрослого 31-летнего мужчины наворачиваются на глазах слезы.

- Я мог оказаться на его месте… - тяжело вздыхает Эдуард и делает долгую паузу. - Мы дежурили 4 часа через 4. – Я как раз должен был заступить на свой пост, который находился рядом с местом ЧП. Алдар в это время уже находился там…

Алдар мечтал служить в ВМФ и даже упрашивал военкома взять его именно на флот. Фото: предоставлено "КП"

В 4 часа утра 24 сентября 19-летний машинист котельной команды Алдар Цыденжапов принял вахту в машинном отделении.

- В чем задача матросов? – переспрашивает Владимир Пискайкин, капитан первого ранга. В 2010 году он занимал должность заместителя командира соединенных ракетных кораблей тихоокеанского флота по воспитательной работе, и одним из первых прибыл на эсминец после ЧП. - Для начала следует объяснить, как работает энергетическая установка миноносца «Быстрый». Система напоминает самовар. В котел, который топится мазутом, попадает вода, там она превращается в пар. Он в свою очередь поступает на лопатки турбины, которая крутит винт, и благодаря этому, корабль двигается. Так вот цистерна с мазутом перед отправлением в поход должна быть полной. За этим и следили вахтенные матросы. Один замерял линейкой количество мазута, другой подавал воду в котел.

Алдар погиб в 19 лет. Фото: предоставлено "КП"

В шаре огня

Алдар Цыденжапов знал свои обязанности назубок, но приступить к ним толком не успел. Через 10 минут после заступления на вахту раздалось…

- Внимание, аварийная тревога! – срывая голос на палубе, закричал один из офицеров. – Пожар в носовом машинном отделении!

То, что на огромном эсминце, начиненным боеприпасами, через мгновение может произойти одна из самых страшных катастроф в истории военно-морского флота страны, в тот момент еще никто не осознавал…

- Когда цистерна заполнилась топливом, матрос, что замерял количество мазута, набросил крышку, но, не закрутив ее, побежал к сослуживцу дать указание закрыть насос, - продолжает Владимир Пискайкин. - В этот момент цистерна переполнилась и под давлением мазут выдавило. Топливо стало распыляться по отсеку, где нес вахту Алдар.

Алдар (справа) со своим лучшим армейским другом Эдуардом Кононенко. Фото: личный архив Эдуарда Кононенко.

Парень понимал – нельзя терять ни секунды! Если не перекрыть клапан и не остановить утечку мазута, мощный взрыв уничтожит судно, а заодно и всех, кто на нем.

- Топливо попало на Алдара… - продолжает Владимир Пискайкин. - А из-за искры в плафоне вся эта мазутная взвесь загорелась. Парень оказался в шаре огня… Но пламя окутало не одежду, а тело... Из-за 50-градусной жары в отсеке, матросы несли вахту в нижнем белье. Иначе там находиться невозможно.

И Алдар Цыденжапов, вспыхнув как факел, не спасался бегством, а выполнил свой долг. До конца…

- Он перекрыл вентиль, - говорит Владимир Пискайкин. – Я лично проверял, чтобы закрыть клапан без помех, нужно сделать 9 оборотов, что занимает 9 секунд. Алдар закрыл его до самого упора. При этом он продолжал заживо гореть… Когда утечку топлива удалось ликвидировать, Алдару еще хватило сил выбраться. Уходя из отсека, он упал в мазут, но сумел подняться и выйти на верхнюю палубу.

Алдар незадолго до гибели. Фото: личный архив Эдуарда Кононенко.

Кожа слазила на ходу и стелилась по палубе

- Он даже не кричал… - у Эдуарда срывается голос. – Когда мы шли в медблок, причем он шел сам, без помощи, я увидел, как у него прямо на ходу слазит кожа и стелется следом по палубе. Не обгорело только лицо… Во время пожара он закрывал его руками.

В медкабинете Алдар Цыденжапов находился в сознании, успел поговорить с врачами.

- Эта сцена мне до сих пор снится в кошмарах. Он сказал: «Мне же через два месяца ехать домой»… - продолжает Эдуард Кононенко.

Алдар первый моряк-надводник Тихоокеанского флота, удостоившийся звания Героя России посмертно со времен Великой Отечественной войны. Фото: предоставлено "КП"

Матроса Цыденжапова с ожогами почти 100% тела вертолетом доставили в госпиталь Владивостока. Там врачи ввели парня в медикаментозный сон, чтобы он не умер от адской боли. Вечером того же дня о случившемся сообщили родителям матроса. Пока мать с отцом ждали первого поезда во Владивосток, в их дом бесконечно шли родные и соседи. Алдара в поселке знали все. Верили, что героя, который пожертвовал собой ради других, обязательно спасут. Люди несли родителям в дорогу деньги, кто сколько может.

- Нам сказали, что у сына почти 100% ожоги, - вытирая слезы, говорит Билигма Цыденжапова. – Я медик, понимала, что это значит. Ехала и молилась, чтобы Алдарка только дождался нас…

И Алдар Цыденжапов дождался. Но матери взглянуть на сына медики не разрешили. Боялись, не выдержит сердце. А отца допустили – правда, он увидел Алдара через окно палаты. Открыто у парня было только лицо, не обожженное адским пламенем. Он еще дышал.

Дмитрий Медведев после вручения родителям Алдара Цыденжапова звания Героя России посмертно. Фото: предоставлено "КП"

Взорваться могли все стоящие рядом корабли

Алдар Цыденжапов прожил четыре дня. А 28 сентября врач вышел к дежурившим у палаты родителям и сказал, что их сына больше нет. Парень умер, так и не узнав, что спас не только свой корабль и друзей-матросов, но и предотвратил настоящую катастрофу.

- Если бы Алдар не закрыл клапан, пар просто разорвал котел в клочья, - объясняет Владимир Пискайкин. – Над котлом, на верхней палубе, находятся торпедные аппараты. Они были загружены боевыми торпедами с боезапасами. После взрыва котла сдетонировали бы торпеды. И тогда мог произойти такой взрыв, который уничтожил не только эсминец «Быстрый» со всем экипажем, но и рядом стоящие корабли. Трагедия потрясла бы всю страну, а, может, и мир.

Итоги расследования Владимир Пискайкин лично докладывал командующему флотом. Тот сразу приказал писать представление на присвоение Алдару Цыденжапову звания Героя России. Посмертно. Указ был подписан 16 ноября 2010-го, а еще через месяц звезду Героя родителям матроса вручил на тот момент президент России Дмитрий Медведев. Алдар стал первым моряком-надводником Тихоокеанского флота, удостоившимся звания Героя России посмертно со времен Великой Отечественной войны.

На аллее Героев в родном поселке установлен бюст Алдара. Фото: предоставлено "КП"

Подвиг и гибель Алдара Цыденжапова сплотила офицеров, матросов и его родных. Владимир Пискайкин до сих пор постоянно находится на связи с родителями Алдара. Офицер даже отправлял к ним в гости дочку.

- Я приезжаю в Агинское на каждую годовщину гибели, но вспоминаю Алдара не только в день его смерти, - говорит Эдуард. – Ведь благодаря ему я жив. У меня все хорошо. Работаю на железной дороге, воспитываю двух дочек. Часто рассказываю им о своем друге. Об этом подвиге им еще и в школе говорили. У нас в Забайкалье Алдара знают все.

И не только в Забайкалье. В соседней Бурятии в 2016 году открыли памятник Алдару Цыденжапову. И теперь у местных моряков даже есть традиция: на каждый день ВМФ они собираются у монумента. Так и договариваются между собой: «Встречаемся у Алдара».

- Уже после гибели, одноклассники сына рассказали мне, что не удивлены его поступком, - заключает Билигма Цыденжапова. – Оказалось, однажды он спас тонущую женщину на речке. А ведь сын мне об этом никогда не рассказывал. Вот такой скромный и смелый был мой Алдарка…

На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти Алдара. Фото: предоставлено "КП"

ПАМЯТЬ

Почести Герою России Алдару Цыденжапову

- Именем Алдара Цыденжапова названа улица в его родном поселке Агинское, а также улица в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

- На аллее Героев в родном поселке установлен бюст Алдара

- В школе поселка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска

- На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти.

- На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.

Фотография Алдара в отсеке, где произошел пожар. Фото: предоставлено "КП"

- В 2011 году в селе Селендума Селенгинского района Бурятии установлен памятник

- В 2012 году в серии «Герои Российской Федерации» выпущена почтовая марка с портретом Алдара Цыденжапова.

- 22 июля 2015 года был заложен корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» на Амурском судостроительном заводе.

- 21 февраля 2015 года на улице Алдара Цыденжапова в поселке Агинское установлен памятник в виде якоря.

- 30 июня 2016 года в Улан-Удэ открыли памятник Алдару Цыденжапову, построенный на деньги учеников школы № 35.

- 13 октября 2017 школе № 57 г. Улан-Удэ присвоено имя Алдара Цыденжапова.

- В сентябре 2019 года в Комсомольске прошла торжественная церемония спуска на воду корвета «Алдар Цыденжапов».