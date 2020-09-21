Землетрясение 22 сентября в Иркутске: толчок в 5-6 баллов ощутили жители региона

Землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске: толчок в 5-6 баллов ощутили жители региона.

Сильное землетрясение произошло в Иркутске в ночь на 22 сентября. Ощутимые подземные толчки разбудили почти всех горожан в 2 часа ночи.

- Эпицентр находился с Слюдянском районе, в 15 километрах от поселка Култук, там ощущались толчки в 5,9 баллов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В Иркутске и Слюдянке сила толчков составила 5 и 6 баллов. Информации о жертвах и разрушениях не поступала. Землетрясение ощущалось в 12 районах.

Буквально через 15 минут произошли повторные толчки магнитудой в 2-3 балла.

Иркутяне же теперь не могут заснуть, и бурно обсуждают ночное землетрясение в соцсетях.

- Я думал, что дом ломается, - пишет один из подписчиков группы «Инцидент Иркутск».

Напомним, что последний раз такое ощутимое землетрясение произошло в Иркутске в 2008 году. Тогда сила толчков составила около 7-8 баллов.