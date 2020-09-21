Трясло, как в железнодорожном вагоне: иркутяне рассказывают, как они пережили землетрясение

Наверное, только иркутяне с очень крепким сном не вскочили со своих кроватей. Сильные подземные толчки в 2.02 ночи почувствовали как жители первых, так и верхних этажей. У кого-то ходуном заходил диван, у кого-то дрожала люстра прямо над головой, а у кого-то с петель сорвалась книжная полка.

- Эпицентр находился с Слюдянском районе, в поселке Култук, там ощущались толчки в 8 баллов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В Иркутске и Слюдянке сила толчков составила 5 и 6 баллов. Жертв и разрушений нет.

Буквально через 18 минут после первых толчков произошли повторные. Но уже слабее -магнитудой в 4 балла. Об этом сообщили В Байкальском филиале единой геофизической службе.

- В квартире ездила кровать, шатался пол, дребезжала мебель, - рассказывает ведущая радио «Комсомольская правда» Иркутск Наталья Кравченко. - И самое главное, я лет двадцать живу в Иркутске, я не припомню столь длительного толчка. То есть он во времени был достаточно продолжительным. Обычно это длится несколько секунд, здесь ощущение, может быть, у страха глаза велики, но ощущение, что до минуты, наверное, все это происходило.

Ночь в Иркутске теперь точно будет бессонной. В городе уже введен режим повышенной готовности. Дежурные службы начали патрулировать улицы, чтобы узнать о возможных повреждениях зданий. Коммунальные объекты работают в штатном режиме.

Иркутяне о сне и не думают. Массово на улицу люди пока не выходят. Хотя некоторые очевидцы сообщают, что видели, как на байкальском тракте началось интенсивное движение автомобилей. Похоже, кто-то решил уехать из города. Те, кто остался дома, приготовили паспорта. Сидя в коридорах, все полезли в соцсети делиться эмоциями от пережитого землетрясения. Комментарии в популярных пабликах кипят.

- Я только заснула, и тряска началась, - пишет иркутянка. – Сразу выбежала в коридор босиком с одеялом. Теперь пытаюсь уснуть но не могу. Боюсь, что будет третий толчок.

- Трясло, как в железнодорожном вагоне, - говорит еще одна подписчица паблика Ольга. – Как будто мой диван кто-то толкал.

Еще больший шок испытала иркутянка Анаит, которая живет на 16 этаже.

- Стены дома синхронно двигались у меня на глазах, - пишет Анаит. – При этом ни одна рамка со стены не упала.

- А мне вспомнилось сильное землетрясение в феврале 1999 года, - пишет в мессенджерах жительница Иркутска. – До сих пор ужас не прошел.

Кстати, некоторых сибиряков о толчках предупредили собственные домашние питомцы.

- У меня кошка перед первым толчком так громко закричала, - признается иркутянка. – Я от нее никогда таких звуков не слышала. Она у меня тихоня. А потом еще и на руки ко мне запрыгнула от испуга. Животные заранее чувствуют.

И это действительно так. Например, в Иркутской зоогалерее у животных началась настоящая истерика. Как рассказывает директор питомника Людмила Ивушкина, попугаи с первыми толчками стали дико орать, а собаки истерично лаять. Перепугалась и местная знаменитость обезьяна Лея.

- Успокоить ее удалось только стаканчиком йогурта, - пишет Людмила. – Мы боялись, что большие стекла и огромные аквариумы могут не выдержать натиска стихии.

Очевидцы публикуют последствия землетрясения в социальных сетях Фото: twitter.com

Нашлись и оптимисты, которые, судя по комментариям, приняли землетрясение как данность. Один из таких попытался успокоить всех так:

- Байкал батюшка спать укладывается. Пора привыкнуть.

Согласен с этим и эксперт. «Комсомолка» дозвонилась сейсмологу одного из иркутских вузов.

- Вторая волна землетрясения всегда слабее, - ответил эксперт. – Вторые толчки шли на затухание. Так что можно не волноваться . Больше толчков быть не должно. Иркутянам можно спать спокойно. Такое землетрясение у нас не в первый и не в последний раз

Напомним, что последний раз такое ощутимое землетрясение произошло в Иркутске в 27 августа 2008 года. Многие иркутяне прекрасно помнят, как это было.Эпицентр находился на дне Байкала, в 30 км от города Байкальска. Толки тогда ощущались на всей территории Восточной Сибири.Тогда люди повыскакивали из домов и боялись возвращаться. И если сегодняшнее землетрясение на данный момент серьезных разрушений не принесло, по крайней мере, такая информация в МЧС пока не поступала, то прошлое имело последствия. Самое серьезное – в Слюдянском районе, в поселке Култук, где разрушилась школа. После осмотра комиссии здание признали аварийным и снесли, также многие дома имели повреждения, однако обошлось без жертв.

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