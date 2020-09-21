Эксперт рассказал, как в сентябре спастись от вечного насморка и кашля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На работе все чихают, сморкаются, кашляют. Если кто явно валится с ног от простуды, то его, конечно, отправляют домой. Нечего других заражать. Тем более еще коронавирус. Но если от инфекции защититься сложно, то как поднять иммунитет и помочь самому себе? Как не заболеть? Интересный и достаточно практичный взгляд на это у древней тибетской медицины. С ним «КП» - Иркутск познакомил врач традиционной медицины Андрей Давыдов.

В сезон влажности надо питаться по-другому

- Наступил сезон влажности. В воздухе много влаги, частые дожди – это каждый чувствует. Ко всему этому в питании сейчас также много овощей, фруктов, то есть много пищи жидкой, слизистой. В результате количество слизи выросло в легких, в тканях тела, поэтому все стали больше чихать и кашлять, многие страдают от насморка. Это просто «положено» сейчас по сезону. А если к этому добавить, что легко можно промерзнуть, одевшись не по погоде или промочить ноги?

Добавляем в меню разогревающую пищу. Подойдут сальные шкварки. копченая рыбка, чеснок, лук. Причем не зелень, а головками – лук, дольки чеснока. Все это понемногу, в противовес слизи, надо добавлять в завтраки, обеды и ужины. Вообще горячей, маслянистой пищи должно быть больше. Нужно, чтобы она преобладала в рационе. Например, супчик сварим, а заправили овощами, пассерованными на сале или масле, и кашу заправили маслом, борщ. Все . все блюда сейчас стоит подавать именно в горячем или теплом, жидком виде. С водой, бульоном, со сливочным маслом. Это по сезону рекомендация.

Ведь что происходит в природе? Усилилась контрастность между дневными и ночными температурами. Меньше стало и Солнца и 22 сентября – это не только день календаря, это день осеннего солнцестояния . День сравнится по длительности с ночью, а дальше и вовсе пойдет на убыль. Идет вторая половина сезона влажности с преобладанием энергии холода. Она продлится до третьего октября, а там начнется новый период – сезон Сухости, еще более жесткий и требовательный к человеку. Он соответствует поздней осени.

Одежду подбирайте так, чтобы была возможность ее менять

Особое внимание – погоде. Все в курсе – в любой момент может подуть сильный ветер, начаться дождь. А, значит, должна быть возможность оперативно отреагировать на эти изменения, переодеться. Погода очень переменчива.

Значит, нужна легко трансформирующаяся одежда – с шарфом, с капюшоном, с беретом. Холод –он сжимает. Обувь, одежда должны соответствовать Обувь должна быть такая, которая заведомо не промокает. И даже дома стоит ходить в тапочках, в носках.