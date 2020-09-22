Землетрясение в Иркутске. Главное

В социальных сетях осталось много сообщений о дрожащих люстрах и разбитых зеркалах. Фото: соцсети

- Землетрясение в Иркутске произошло 22 сентября 2020 года глубокой ночью.

- Первые толчки специалисты зафиксировали 02:05 по местному времени. Через 15 минут толчки повторились с меньшей интенсивностью.

- Эпицентр находился с Слюдянском районе, в 15 километрах от поселка Култук. Ощущалось на территории 12 районов и даже в в четырёх районах Республики Бурятия.

- Интенсивность в эпицентре 8 баллов. В г. Иркутске 5-6 баллов. Разрушений и пострадавших нет. МЧС проводит обследования.

- Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения.

- Во время землетрясения многие местные жители проснулись. В экстренные службы поступало по 200 звонков за две минуты. В социальных сетях осталось много сообщений о дрожащих люстрах, сорванных книжных полках, разбитых зеркалах.

- По словам очевидцев, толчки были непривычно долгими:

- Я не припомню столь длительного толчка. Обычно это длится несколько секунд, здесь ощущение, может быть, у страха глаза велики, но ощущение, что до минуты, наверное, все это происходило, - рассказала ведущая радио «Комсомольская правда» Иркутск Наталья Кравченко.

- По словам сейсмолога Петра Шебалина "иркутянам можно спать спокойно":

- Такое землетрясение у нас не в первый и не в последний раз.

В результате землетрясения 22 сентября в Иркутске без электричества остались 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домов в городе Слюдянка, которой находился находящемся неподалеку от эпицентра. Причины отключения выясняются.

Напомним, серьезного землетрясения в этих местах не было уже 12 лет. В конце августа 2008 года во время подобной ЧС в поселке Култук разрушилась школа. Эпицентр находился на дне Байкала, в 30 км от города Байкальска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Трясло, как в железнодорожном вагоне": иркутяне рассказывают, как они пережили землетрясение

Эксперт успокоил, что толчки не повторятся (подробности)