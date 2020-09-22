Карта землетрясений 2020 года в Иркутской области: за год регион серьезно тряхнуло больше 10 раз. Фото: Байкальский филиал геофизической службы РАН.

В этом году сейсмостанции Байкальского филиала геофизической службы России зафиксировали 88 землетрясений. То есть трясло территории вокруг озера буквально еженедельно. Но человек ощущает только те из них, сила которых более 2 баллов. Таких нашлось 14, включая две волны самого сильного землетрясения последнего времени –того, что произошло ночью 22 сентября. Карта землетрясений 2020 года в Иркутской области показывает - земные толчки были очень частые. По силе оно было самое мощное за последние 12 лет. Недаром его сравнивают с тем, что произошло 27 августа 2008 года, когда часть поселка Култук в Слюдянском районе буквально перестала существовать, дома разрушились.

Смотрим на карту землетрясений 2020 года в Иркутской области и понимаем – редко какое из них обходит областной центр, Слюдянку и районы, расположенные рядом с ними.

Карта землетрясений 2020 года в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье

22 сентября, 02. 20

Слюдянка 5-6, Иркутск, Марково, Дзержинск, Мамоны, Шелехов, Введенщина, Чистые Ключи, ст. Голубые Ели, Ангарск, Усолье-Сибирское, Закаменск 5б

Малая Топка, Черемхово, Байкальск, Усть-Куда, Мегет, Оёк, Саянск, Бохан, Моты, Зима 4-5б

Хомутово, Молодежный, Свирск, Оса, Средний, Утулик, Куда, Кяхта, Харанжино 4б

Ользоны, Листвянка, Карлук, Бозой, Еланцы 3-4б

14 сентября 03. 06

Байкальск, Утулик 4б

24 августа, 15. 49.

Суво, Уро 4б

24 июля, 21.42

Максимиха 5б,Суво,Уро,Усть-Баргузин,Баргузин 4б,Онгурен 2-3б

6 июля, 19.50

Байкальск 4-5б; Иркутск, Ангарск,Шелехов,Куйтун ( Бурятия), Баклаши, Большой Луг,Танхой,Чистые Ключи, Выдрино, Грановщина, Пивовариха,Подкаменная, Маркова,Олха, Максимовщина, Мамоны, Новая Разводная, с/с Талая 4 б; Усолье-Сибирское, Закаменск, Мегет, Утулик,Патроны, Моты, Плишкино,Мельничная Падь, Оек, Савватеевка,Добролет, Молодежный, Малая Топка, 3-4б; Улан-Удэ, Свирск,Усть-Ордынский, Улекчин 3б

20 июня, 18. 15

Куйтун (Бурятия) 4-5б; Петровск-Забайкальский ,Мухоршибирь 4б; Саган-Нур 3б

13 июня 15.36

Кырен 4-5б, Зун-Мурино, Тибельти 4б, Иркутск, Шелехов, Олха, Баклаши 3б

9 июня 3.53

Узур 3-4б, Онгурены 2б

4 мая 3.36

Онгурен 4б

21 апреля 21.20

Барыкино 4б, Мухоршибирь, Куйтун, Нижний Саянтуй, СНТ Багульник, Шабур 3-4б, Улан-Удэ 3б

3 марта 15.16

Закаменск 3-4б, Иркутск, Ангарск 2б

14 февраля 7.53

Чара 3б

14 февраля 3.23

c. Баргузин 4б, с. Уро 3-4б

10 января 3.58

Каменск 2б

Такова карта землетрясений 2020 года в Иркутской области.