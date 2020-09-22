Видео землетрясения в Иркутске 22 сентября 2020 года: ночью падали шкафы, а днем появились трещины в домах.

Видео землетрясения в Иркутске 22 сентября 2020 года заполонило соцсети. Ночью жители старых домов, которые порядком шатало во время земных толчков (их сила достигала в 5-6 баллов по шкале Рихтера), снимали на видео, как падали шкафы и полки. В эпицентре, который оказался в 15 километрах от поселка Култук под Слюдянкой, сила толчков была еще сильнее. Толчки ощущались на всей южной части региона.

Наступило утро, горожане собрались на работу. По дороге каждый с интересом проверял, есть ли какие-то разрушения, появились ли трещины в домах или на асфальте. Да, конечно, все знают, что многоэтажки строят с учетом возможных 8-балльных толчков, но здания ветшают, в том числе в городе. Поэтому видео землетрясения в Иркутске 22 сентября 2020 года пополнилось еще и картинами разрушений, хотя фатальными их, по большому счастью, не назовешь..

- Сегодня ночью были сформированы рабочие группы, которые ведут обследование территорий, в которых ощущалось землетрясение. Муниципальным властям совместно со спецподразделениями необходимо провести обследование систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимых объектов. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало, - сказал на заседании КЧС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Слюдянском районе в 2:08 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света до сих пор остаются больше тысячи человек. Это жители 140 многоквартирных и 32 частных домов. Сейчас идёт ликвидация аварии. Завершить работы планируют днем 22 сентября.

Смотрите видео землетрясения в Иркутске 22 сентября 2020 года.