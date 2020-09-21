Видео момента землетрясения в Иркутской области 22 сентября 2020 года появилось в сети: с полок падали продукты

Видео момента землетрясения в Иркутской области появилось в сети.

Видео момента землетрясения в Иркутской области 22 сентября 2020 года - само по себе явление достаточно редкое. Ведь толчки земной коры развиваются мгновенно, как спуск пружины, предсказывать их ученые не имеют и точно сказать, когда произойдет какое-либо из них, невозможно.

Поэтому и зафиксировать видео момента землетрясения в Иркутской области 22 сентября 2020 года удалось только благодаря видеорегистратору, который обнаружился на автозаправочной станции в городе Слюдянка. Эти кадры стоит посмотреть - хотя бы потому, что эпицентр земных толчков в этот раз находился неподалеку - в паре десятков километров.

Смотрите - с полок падают товары, шкафы, которые находятся в помещении, тоже едва не валятся. И немудрено - сила землетрясения в Иркутской области 22 сентября 2020 года , момент которого попал на видео, достигала в этом районе 5,9 баллов по шкале Рихтера. Причем оно прошло двумя волнами. Вторая, чуть слабее предыдущей, зафиксирована спустя 15 минут после первой. Всего, по данным МЧС региона, земные толчки почувствовали на территории 14 районов на юге Приангарья. Чувствовались они и в соседней Бурятии.