51 ложноположительный случай коронавируса нашли в Иркутской области

Эти цифры исключены из общего количества. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Позади три недели нового учебного года. А он выдался необычным из-за пандемии. Увы, но коронавирус выявили уже в 34 школах, детсадах и техникумах-колледжах в Иркутской области. Диагноз COVID-19 официально подтвердился у 55 детей и 17 взрослых, из-за этого некоторые классы снова учатся в режиме онлайн.

- Так, на дистанционку ушли 12 классов в школе поселка Листвянка, - сообщили «КП» - Иркутск в пресс-службе министерства образования Приангарья. - С 22 сентября по 6 октября они будут учиться из дома. Дело в том, что в школе заражен коронавирусом один учитель. Среди учеников случаев инфицирования нет.

Чтобы зараза не распространялась дальше, принимаются все меры. Напомним, дети приходят на занятия в разное время, чтобы не толпиться у входа. Ведь, прежде чем пустить в здание, им измеряют температуру, и в целом оценивают состояние - нет ли, например, насморка или кашля. А теперь еще пристальнее будет контроль за тем, чтобы ученики и педагоги не забывали про маски. Только переступил через порог учебного заведения, будьте любезны, наденьте. В коридорах, холле они обязательны, а на уроках нет, можно и снять.

Тем временем, все больше жителей Приангарья болеют ОРВИ.

- За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 15 818 случаев заболевания ОРВИ, 62% заболевших - дети до 14 лет, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Для сравнения, неделей раньше к врачам с насморком и кашлем обратились 6576 человек. То есть показатель вырос больше, чем в два раза! Но об эпидемии пока речи не идет. А чтобы снизить риски, сибирякам продолжают ставить прививки от гриппа. «Укол здоровья» уже получили больше 277 тысяч человек, в том числе 36,8 тысяч детей.

Зато всплеска заболеваемости коронавирусом, к счастью, пока нет. За сутки заразу обнаружили у 80 человек. И эти показатели, что важно, изо дня в день держатся примерно на одном уровне, резких всплесков и скачков нет.

- Всего в Иркутской области зарегистрировано 18 586 заболевших, - сообщает оперштаб региона. - Из общего числа исключен 51 ложноположительный результат.

То есть где-то тест давал сбой. Ученые, к слову, изначально предупреждали, что это вполне вероятно. Еще один интересный момент - в 58% случаев сибиряки болеют коронавирусом без симптомов, даже не подозревая об этом. В основном, вирус распространяется внутри региона - отсюда 86% заражений. В остальных случаях вирус привезли из других городов и стран.

Есть и хорошая новость. Иркутская область - в числе регионов, где много победивших коронавирус, от 81 до 100% от числа заболевших. Об этом сообщают в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Если посмотреть статистику, то у нас уже выздоровели 16 558 пациентов из 18 586. Это не может не радовать.

Если говорить о других регионах Сибири, то высокий процент победивших болезнь в Новосибирской, Омской, Томской областях, Алтайской крае, Тыве и Хакасии.

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