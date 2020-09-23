Байкал выходит из берегов из-за паводков в горах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Байкал -это живая система. Мало дождей в горах, мало воды в сотне питающих его речек, засуха — беда. Озеро отступает, мелеет. Весной 2015 это привело к серьезной ситуации, тогда уровень озера упал почти до критической отметки. Чтобы как-то повлиять на это, Иркутская ГЭС максимально сократила сбросы в Ангару. Прошло 5 лет — и история повторяется с точностью до наоборот. Теперь из-за паводка в горах уровень Селенги, от которой во многом зависит уровень воды в озере, вырос на 30%. Сброс воды на ГЭС увеличили до максимума. Но возникла угроза жилым кварталам Иркутска.

Что делать? Вопрос об этом обсуждали в правительстве Бурятии. Для начала — цифры. По сведениям Бурятского филиала Забайкальского Управления гидрометслужбы, начиная с 14 сентября этого года, уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457,0 метров. На 22 сентября он составил 457,09 м.

Байкал топит прибрежные территории

- Вода прибывает примерно на сантиметр в день. В связи с подъемом воды в озере на прибрежной территории Байкала уже видны негативные последствия, - отметил министр природных ресурсов республики Алексей Хандархаев.

Директор Байкальского института природопользования, член-корреспондент РАН, доктор географических наук, профессор Ендон Гармаев заявил, что из-за этого, например, может ухудшиться качество байкальской воды, так как произойдет нарушение обмена воды в дельте Селенги. Выход бурятские ученые видят в том, чтобы увеличить сброс байкальской воды в Ангару в районе Иркутска.

Более всего нас волнует верхний предел уровня Байкала. За последние 60 лет экосистема устоялась в этих границах, и поднимать его выше, недопустимо. Безопасность населения и объектов экономики в нижнем бьефе Иркутского гидроузла, безусловно, важна и необходима, но мы много раз писали и говорили, что пока нет паводков редкой повторяемости, властям города и Иркутской области нужно провести мероприятия по обеспечению сбросов воды в Ангару до 6000 м3/с согласно ранее принятым нормам без ущерба экономике и населению, - такова позиция Ендона Гармаева.

Пока предложено объявить в прибрежных районах режим ЧС и следить за ситуацией. А также обратиться в Межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы Ангаро-Байкальского каскада и Северных ГЭС, чтобы поднять там вопрос об увеличении сброса воды через Иркутскую ГЭС.

Безопасность жителей Иркутска - это главное

Над тем, как пропустить огромную массу байкальской воды через Иркутскую ГЭС и не затопить при этом город, ломают голову не только ученые из Бурятии. Этот вопрос не раз обсуждался в Росводресурсах. И каждый раз там отмечают, что приток воды на реках Баргузин и Селенга и в самом Байкале в сентябре на 30% выше нормы. В октябре, по прогнозу Росгидромета, ситуация сохранится. Однако просто сбросить воду через ГЭС — это затопить прибрежную часть города.

- Безопасность людей - приоритет при регулировании Иркутского водохранилища в условиях высокого притока воды при сохранении экологического баланса в регионах, - отметил начальник Управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.

Потому что другая правда выглядит так. Уровень Иркутского водохранилища составляет уже 457,08 м. А нормальный, который выдерживает плотина ГЭС — 457 см..

На этот счет даже есть постановление правительства страны, которое разрешает сдерживать высокий приток до отметки 457,85 м. Это максимум и такой запас прочности был заложен при строительстве водохранилища. Также отмечено, что «при ранее существующем (с 2001 по 2017) метровом диапазоне уровня Байкала (456-457 м) в существующей ситуации возникал риск затопления Иркутска».

По правилам использования водохранилища, утвержденным после ввода в строй ГЭС в 1956 году, когда город был другим, максимальный сброс предполагался в 6 тысяч м3/с. Сейчас он идет в объеме до 2, 7 тысяч м3/с. При этом уровне уже идет подтопление жилых кварталов в городе и на территории Бурятии.

А обсуждении проблемы участвовали представители Иркутской области и Бурятии, МЧС, энергетики, метеорологи, Института водных проблем РАН. Необходимо решать, как в перспективе можно изменить режим работы гидроузла, чтобы минимизировать риски. Зоны подтопления в Иркутской области и Бурятии будут поставлены на учет.