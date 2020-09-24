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Спорт

Хоккейный клуб «Ермак» открывает сезон

Прошлый для оранжевой дружины был неудачным, посмотрим, что принесет этот
Анна ПОПОВА
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Хоккейный клуб «Ермак» открывает сезон

Хоккейный клуб «Ермак» открывает сезон

Фото: Анна ПОПОВА

8 сентября «Ермак» стартовал в Высшей хоккейной лиге. И болельщики возлагают на него большие надежды. Ведь раньше ангарчане занимали неплохие места в турнирной таблице и даже выходили в плей-офф, но коллектив растерял свои позиции и оказался в аутсайдерах. По итогам прошлого года дружина заняла предпоследнее, 33-е место в лиге. Однако нынешнее межсезонье внушает надежду на то, что скоро все изменится и «Ермак» вернет былое величие.

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Состав «Ермака» претерпел изменения. Теперь он почти наполовину состоит из местных воспитанников, которые, впрочем, не будут «мальчиками для битья» в ВХЛ. В своем дивизионе Юношеской хоккейной лиги им сегодня нет равных - практически всех соперников обыгрывают чуть ли не с десятизначным счетом.

- В связи с небольшим финансированием мы приняли решение как можно больше привлекать своих же воспитанников, молодых ребят, - рассказывает директор команды Александр Быков. - На сегодняшний день тренируются уже 19 человек, включая трех вратарей.

Ну а для работы с перспективной молодежью нужен хороший тренер, с большим опытом работы именно с юными хоккеистами. И такой наставник нашелся: «Ермак» подписал контракт с Виталием Соловьевым, который несколько лет стоял у руля екатеринбургского «Авто» из Молодежной хоккейной лиги. Под его началом команда завоевала серебряные медали Кубка Харламова в сезоне 2018/2019.

- В моей тренерской карьере уже были ситуации, когда нужно было работать с командами, которые в прошлых сезонах были аутсайдерами, - рассказывает Виталий Соловьев. - Я к этому готов. Прекрасно понимал, что придется начинать с чистого листа, но это всегда интересно. Это новый вызов - и я его принял.

Начало положено

Но оранжевая дружина не будет делать ставку исключительно на молодежь. Руководство клуба также подписало контракты с несколькими опытными хоккеистами, которые в прошлые годы уже защищали цвета ангарской команды и стали настоящими звездами «Ермака». Перед началом сезона сибиряки провели 4 тренировочных матча против красноярского «Сокола». Первые две встречи прошли в Ангарске и завершились разгромом хозяев льда со счетом 5:1 и 7:1 соответственно. Следующие две игры состоялись в Красноярске - и здесь уже фортуна была на стороне ангарчан. Победу в первом матче они вытащили в серии буллитов - 4:3, а во втором и вовсе разделали под орех команду из Красноярска - 7:1. Такой результат вселяет надежду, что в новом сезоне «Ермак» наконец-то сможет выступить достойно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Итак, состав пополнили сразу 13 хоккеистами из других команд. Первым делом подписали контракты с двумя надежными вратарями - Игорем Тяло из тверского «Динамо» и Ильясом Гафиуллиным из пермского «Молота-Прикамье». Оба голкипера в среднем за игру пропускали около двух шайб, а их процент отраженных бросков переваливает за 90 Кроме того, на счету Игоря 2 матча «на ноль», а у Ильяса 4 «сухаря» и результативная передача.

Также в оранжевую дружинувошли 4 игрока Молодежной хоккейной лиги. Нападающие Матвей Заседа, Кирилл Казаков и Герман Волошин прибыли из «Омских Ястребов», а защитник Игорь Галыгин большую часть прошлого сезона провел в екатеринбургском «Авто». Есть также новички из ВХЛ. Это нападающий «Ижстали» Арсений Хацей и защитник «Зауралья» Артем Икамацких. Немало и давно знакомых ангарским болельщикам игроков. Например, нападающий Максим Юшков наденет оранжевый игровой свитер уже в четвертый раз. Впервые он вошел в состав ангарской команды в 2010 году. Всего за карьеру провел 288 матчей за «Ермак», в которых забил 68 шайб.

Хорошо знают местные болельщики и защитника Алексея Ложкина. Он выступал за «Ермак» с 2018 по 2020 год. За это время вышел на лед в 58-ми матчах, отличился четырьмя заброшенными шайбами. Также присоединился к «Ермаку» Денис Игнашин, который феерил в дружине в начале 2010-х, и наш воспитанник Илья Берестенников, выступавший ранее за «Торпедо Горький». А еще совсем недавно руководство «Ермака» подписало контракт с игроком команды «Хернинг Блю Фокс» из чемпионата Дании Дмитрием Костромитиным. За спиной у опытного хоккеиста выступления за такие клубы КХЛ, как «Адмирал», «Витязь» и «Трактор».

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Календарь домашних матчей в сезоне 2020/2021

8 сентября - «Ермак» - «Сокол»

11 сентября - «Ермак» - «Металлург»

17 сентября - «Ермак» - «Тамбов»

19 сентября - «Ермак» - «Буран»

21 сентября - «Ермак» - «Ростов»

10 октября - «Ермак» - «Звезда»

12 октября - «Ермак» - «Динамо» (Московская область)

14 октября - «Ермак» - «Югра»

16 октября - «Ермак» - «Рубин»

2 ноября - «Ермак» - «Нефтяник»

4 ноября - «Ермак» - «Ижсталь»

6 ноября - «Ермак» - «Торос»

8 ноября - «Ермак» - «Молот-Прикамье»

30 ноября - «Ермак» - «Дизель»

2 декабря - «Ермак» - «Барс»

4 декабря - «Ермак» - ЦСК ВВС

6 декабря - «Ермак» - «Лада»

23 декабря - «Ермак» - «Рязань»

25 декабря - «Ермак» - «Химик»

27 декабря - «Ермак» - «СКА-Нева»

29 декабря - «Ермак» - «Динамо Санкт-Петербург»

20 января - «Ермак» - «Южный Урал»

22 января - «Ермак» - «Горняк»

24 января - «Ермак» - «Зауралье»

26 января - «Ермак» - «Челмет»

Спорт: ХОККЕЙХК "Ермак" Ангарск

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