Автоспорт в Иркутске: жизнь на высоких скоростях Фото: Анна ПОПОВА

Запах горящей резины, гул нескольких десятков моторов и трасса с крутыми поворотами. Ну кто не мечтал хотя бы раз сесть за руль гоночного авто и получить ощущение свободы от езды на высоких скоростях!Конечно, большинство из нас могут это сделать разве что в компьютерной игре, однако и в реальности можно поучаствовать в гонках. Расскажем, как присоединиться к любителям автоспорта.

- Будьте готовы к тому, что автоспорт может «съесть» все свободное время и заставит изрядно потратиться на экипировку и запчасти для машины, но неоспоримый плюс - это адреналин, которого нам часто не хватает, - рассказывает офицер по связям с общественностью Иркутского отделения Российской автомобильной федерации Евгений Корешков. - Ведь на гонках постоянно присутствует дух соперничества, соревнования. Думаю, что даже от катания на горных лыжах вы не получите таких эмоций, как от занятий автоспортом.

Начинать лучше с картинга Начать заниматься автоспортом с юных лет в Иркутске, к сожалению, не получится. У нас пока нет специальных школ и подготовленных трасс, чтобы проводить занятия с детьми. Однако если ваш малыш мечтает об этом виде спорта, то специалисты советуют начать с картинга. Сюда берут ребят с 8 лет. Уроки отлично помогают отточить навыки управления машиной и учат «чувствовать» ее.

А где заниматься взрослым? В первую очередь нужно, конечно, окончить обычную автошколу, чтобы получить азы. Ну а дальше надо отправляться на трассу. Считается, что автоспорт немного отличается от обычного вождения. И мастерство, как говорится, приходит с опытом. Так что если вы будете сутками учитывать, что автоспорт - достаточно Только на то, чтобы усовершенствовать свою машину для участия в гонках, сконструировав специальный каркас и установив качественные запчасти, придется выложить немалую сумму.

А сколько времени придется провести в гараже, чтобы как следует улучшить свою «ласточку»! Можно пойти по легкому пути и купить уже готовую модель, но вряд ли она обойдется вам дешевле. Не стоит экономить и на «защите», ведь от нее зависит безопасность водителя. Гонки отнюдь не самое безобидное развлечение. Во время заезда машины могут столкнуться, перевернуться и даже загореться. Здесь-то на помощь как раз и придет защита, которая не только убережет от травм, но и спасет от ожогов.

Конечно, такие серьезные аварии случаются крайне редко, ведь все участники соревнований настоящие профи, которые не будут подвергать себя или соперников опасности. Однако лучше перестраховаться. Вот такой он, автоспорт - одновременно опасный и притягательный, трудный и захватывающий. Если вы вдохновитесь и начнете вкладывать в обучение гонкам и совершенствование своей машины время и сбережения, то в будущем вряд ли пожалеете о своем решении. Это ведь незабываемое ощущение - прилив адреналина!

КОНКРЕТНО

Отправляемся на трассы:

* Слюдянка, вблизи карьера «Перевал»

* Иркутск, пос. Боково (недалеко от конечной остановки

автобуса № 28)

* Братск, 22-й микрорайон

Для ледовых гонок:

* Усолье-Сибирское, оз. Молодежное

* Иркутск, мкр-н Ерши

* Слюдянка, напротив поста ДПС

КСТАТИ

В Иркутске проходило всемирно известное ралли В 2019 году из нашего города стартовали лучшие гонщики мира.

В прошлом году Иркутск на один день превратился в гоночную столицу мира. В городе впервые стартовало международное ралли Шелковый путь - 2019 Это труднейшая гонка на дистанции 5000 километров, причем 2,5 тысячи из них - по бездорожью. Маршрут проходил через три страны - Россию, Монголию и Китай. Интересно, что участниками гонки стали представители 36 стран. Это сплошь чемпионы мира и призеры различных престижных соревнований.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Многократный призер чемпионата и Кубка России по автокроссу в дивизионе грузовиков «ГАЗ-53» Валерий Дронов поделился советами по безопасному вождению, которые полезны для любого:

- Садясь за руль, всегда задавайте себе вопрос: какова цель поездки? Если нет жизненной необходимости, то не нужно лететь, поезжайте спокойно и аккуратно. Определите свой ежедневный маршрут и посчитайте, за сколько вы доедете при самом плохом раскладе.

- Автомобиль начинается с посадки. Сидите не слишком далеко и не слишком близко от руля, обязательно пристегивайтесь и каждый раз настраивайте под себя зеркала заднего вида.

- Раз в неделю проверяйте давление в шинах, независимо от того, подспущены колеса или нет. Давление должно быть одинаковым во всех четырех колесах. Это очень влияет на управляемость.

- В дождь надо быть особенно осторожным. При езде по залитому водой дорожному покрытию появляется эффект водяного скольжения, или аквапланирования, уже на скорости свыше 60 км/ч. Такой же эффект возникает при торможении юзом. Машина скользит по лужам, как по льду. Скорректировать траекторию движения плывущей машины невозможно. Так что при подъезде к водным преградам нужно максимально сбавлять скорость. Влетев в лужу, не надо вилять рулем, резко тормозить или газовать.

- Суждение «что со мной будет, я тихо езжу», обманчиво, ведь другие ездят быстро. Надо успевать уворачиваться от этих снарядов, а если вы этому не обучены, то ничто вас не спасет. Научитесь правильно делать перекладки на руле. Руки на руле держите закрытым или полузакрытым хватом в положении 10/2. Закрытый хват помогает удержать автомобиль, а быстрые руки успеют вывернуть колеса в нужную сторону.

- Самые важные качества - быстрая реакция и хороший глазомер. Эти навыки нужно развивать. Судите сами: скорость реакции водителя - от 0,5 до 1,5 секунды. Столько времени нужно для обнаружения опасности и переноса ноги с педали газа на тормоз, а при скорости 100 км/ч авто проедет за это время 27 метров. И еще метров 60 тормозного пути... поэтому секунды - на вес золота.

- В повороте автомобиль не может одновременно поворачивать и тормозить. Многие пытаются тормозить в дуге поворота, а нужно нажимать на тормоз до входа в поворот. Ни в коем случае нельзя выезжать на встречку в повороте, а если авто вынесло, уходите любой ценой. Встречка вообще не должна присутствовать в «меню» автомобилиста. Есть такая поговорка: не уверен - не обгоняй.

- Если вы делаете маневры, то едущие рядом водители не должны их ощущать и тем более получать стресс от ваших выходок. Будьте незаметны. Вы должны влиться в поток и заведомо контролировать дорожную ситуацию. Это и есть показатель водительского мастерства.