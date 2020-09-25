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Коронавирус Covid-19

Карантин для туристов в Иркутске: отпускники обязаны самоизолироваться и сдать тест на коронавирус

Без результата анализа на работу не пустят, карантин для туристов в Иркутске обязателен
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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После отпуска за границей, придется посидеть дома, пока не придут результаты теста на коронавирус.

После отпуска за границей, придется посидеть дома, пока не придут результаты теста на коронавирус.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь иркутянам, которые ловят за хвост уходящее лето на турецком берегу, нужно быть готовыми продлить отпуск. О выходе на работу придется забыть как минимум на несколько дней. Самоизоляция! Дело в том, что 24 сентября вступило в силу новое постановление главного санитарного врача России Анны Поповой. По нему каждый российский турист, прилетев из-за границы, обязан (!) сдать тест на коронавирус, а до тех пор, пока не получит результата анализа, самоизолироваться дома. Карантин для туристов в Иркутске дело обязательное.

Итак, сейчас прямых рейсов из Иркутска за рубеж нет. На отдых и в командировки сибиряки летают через Москву и Новосибирск. Сразу скажем, искать место, где переждать карантин, в тех городах не нужно. Самоизолироваться вы обязаны у себя дома. Кроме того, по приезде в родной город необходимо выполнить несколько обязательных требований.

- На сайте Госуслуг есть анкета для прибывающих из-за границы, - рассказывают порядок «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области. - Заполняете свои персональные данные, отмечаете страну, в которую прилетали, номер рейса и какой срок находились. Затем в Иркутске в течение трех дней после возвращения сдаете анализ на коронавирус. Результат, который потом внесете в эту же анкету, ждете по месту жительства или по месту пребывания. Если не сдадите тест и не самоизолируетесь, можно нарваться на штраф от 15 тысяч рублей. Мы будем контролировать это, ведь люди значатся в наших реестрах и при переходе границы мы их отследим.

Здесь у туристов возникают вполне резонные вопросы. За чей счет сдавать анализ и как быть с выходом на работу, какие действуют правила карантина для туристов в Иркутске?

Будьте готовы, тест на COVID-19 вы оплачиваете сами. В среднем в иркутских клиниках мазок обойдется от 2000 до 2600 рублей, анализ на антитела - от 1200 до 2200 руб. Недешево. Особенно для семей, если вас трое, плюс 6000 к отдуху, четверо - плюс 8000. К тому же результат придется ждать 2 - 3 дня, вот ровно столько вам придется сидеть дома взаперти. И это при условии, что тест окажется отрицательным, а если положительный, то это уже история другая.

- Прежде чем отправлять сотрудника в отпуск, работодатели должны будут проинформировать его о таком порядке вещей, - объясняют в Роспотребнадзоре Приангарья. - Так что рассчитывайте отпуск так, чтобы осталось время на ожидание результатов теста. В любом случае такие вопросы решаются с работодателем.

А карантина для туристов в Иркутске не избежать.

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