Сплавы по Витиму, охота на Катанге: Иркутская область будет развивать туризм. Фото: Евгений САЗОНОВ

Этот год стал для туристической отрасли большим испытанием. На Байкале, который всегда манил отдыхающих со всего мира, только российские туристы. Границы-то закрыты, да и ограничений по-прежнему много! И спрос сразу изменился. Наших, среди которых много жителей крупных городов, интересуют места заповедные.

- Мы подсчитали, из 662 гостиниц открыты 126, ведь у нас по-прежнему действуют ограничения, - говорит руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. - Кроме всего прочего, должен быть предусмотрен и отдельный вход в номер, и размещение в коттеджах. Да и сам поток отдыхающих упал - на 48%. До сих пор, с весны, нет туристов из других стран. Конечно, это напрямую связано с пандемией.

Сами отдыхающие тоже ведут себя иначе. Если раньше все хотели попасть в Листвянку, на Ольхон и Кругобайкалку, где и были толпы туристов, то теперь спрашивают, нет ли возможности посетить отдаленные уголки озера, пожить в тайге или сплавиться по горным рекам. Много стало тех, кто желает сбежать от цивилизации на пару дней и рвануть на север.

- Потенциал нашего региона не ограничиваются Байкалом, - продолжает Екатерина Сливина. - Это и Саяны, и Хамар-Дабан, и тайга, и степи, и горные реки. Нужно давать людям возможность отдыха в наших уникальных природных условиях. И уже 29 территорий региона внесли свои предложения. Например, Мамско-Чуйский район развивает туры по Витиму, Маме и более мелким рекам. Многих привлекают охота и рыбалка в глухой тайге. В селе Онот под Черемхово создают свою экологическую тропу, в Бельском предлагают осмотреть острог. Тулунский район, Зима, Залари предлагают сельский туризм. В верховьях Лены начинались великие северные экспедиции, отсюда начиналась история освоения Сибири казаками.

Каталог маршрутов будет создан к концу года. А в это время разрабатывают новый вариант отдыха в регионе - свадьбы на Байкале.

- Идеей заинтересовались очень многие компании, ведь для обслуживания отдыхающих она объединит возможности отелей и турбаз, ресторанов и кафе, наконец, гидов и фотографов, - продолжает Екатерина Сливина. - Предлагаем и классические варианты, и национальные - русские, бурятские обряды. Многих интересуют нестандартные свадьбы, объединяющие людей по интересам. Их можно проводить и на озере, и в Тальцах.

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