Накроет ли Иркутск магнитная буря: специалисты комментируют сообщения о повышении солнечной активности Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее время на многих интернет-ресурсах начали появляться сообщения о приближении сильных магнитных бурь. И эта информация весьма встревожила многих жителей Иркутской области: многие из них во время повышения солнечной активности жалуются на головные боли и общее ухудшение самочувствия. Однако специалисты утверждают, что это не более чем миф, который распространяют невежественные люди.

"Это все чепуха - никакой магнитной бури нет, ей просто неоткуда взяться, - рассказывает директор астрономической обсерватории ИГУ, профессор, старший научный сотрудник института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Язев. - На солнце сейчас нет активных областей, которые могут их провоцировать".

Так что именно в эти дни на Солнце все спокойно. Максимум могут наблюдаться небольшие геомагнитные возмущения, которые не могут повлиять на самочувствие жителей Земли, отдаленной от светила на миллионы километров. А, если вы все-таки чувствуете недомогание, то, скорее всего, оно связано исключительно с изменениями погоды.

Но может ли вообще магнитная буря влиять на состояние человека, или это просто самовнушение? На самом деле, определенный процент жителей планеты действительно может столкнуться с головными болями в этот период. В основном это метеозависимые люди, а также те, кто испытывает проблемы с давлением или страдает от некоторых нервных заболеваний.

"Мы проводили ряд исследований и пришли к выводу, что изменения геомагнитного фона действительно могут в той или иной степени влиять на таких людей, - объясняет доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ИГМАПО, доктор медицинских наук Сергей Лаврик. - Что же им делать в таком случае? При плохом самочувствии лучшим решением будет уменьшить активность и отложить все дела на другой день".